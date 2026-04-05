Η τρυφερή ανάρτηση της Μαρίας Σάκκαρη για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «My forever»

Η Μαρία Σάκκαρη ανέβασε στο instagram μία φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα «my forever» μαζί με μία μπλε καρδιά.

Η ανάρτηση της Μαρίας Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ανάγκασε τους θαυμαστές της Ελληνίδας τενίστριας να κάνουν πολλές χιλιάδες likes για να δείξουν την αγάπη τους στο ζευγάρι που θα περάσει την πόρτα της εκκλησίας στο μέλλον.

Η Ελληνίδα τενίστρια έχει απαντήσει θετικά στην πρόταση γάμου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και μάλιστα στο αριστερό της χέρι έχει το δαχτυλίδι της οικογένειας Μητσοτάκη, που ανήκε στη μέλλουσα πεθερά της, Μαρέβα Γκραμπόσφκι.