Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η τρυφερή ανάρτηση της Μιλίτσα Τάσιτς στον Λούκα Βιλντόσα για τα γενέθλια του

Ο Λούκα Βιλντόσα και η Μιλίτσα
Ο Λούκα Βιλντόσα και η Μιλίτσα / ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Τα 30 του χρόνια γιόρτασε ο Λούκα Βιλντόσα και δεν θα μπορούσε να λείπει η τρυφερή ευχή της συζύγου του, Μιλίτσα Τάσιτς. Η Σέρβα βολεϊμπολίστρια ευχήθηκε δημόσια στον αγαπημένο της με μια ρομαντική ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας την αγάπη της με λόγια και εικόνες.

Η Μιλίτσα δημοσίευσε φωτογραφία όπου ο Λούκα Βιλντόσα ο οποιός φέτος θα αγωνίζεται στη Βίρτους Μπολόνια τη φιλά στο μέτωπο, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «Χρόνια πολλά αγάπη μου, σ’ αγαπώ». Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes, ενώ δεκάδες φίλοι του ζευγαριού και θαυμαστές έσπευσαν να σχολιάσουν και να στείλουν τις δικές τους ευχές στον Βιλντόσα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Milica Vildoza (@milicatasic12)

Η σχέση τους παραμένει στο προσκήνιο με τους Λούκα Βιλντόσα και Μίλιτσα Τάσιτς να είναι έτοιμη να παντρευτούν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo