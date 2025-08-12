Η τρυφερή ανάρτηση της Μιλίτσα Τάσιτς στον Λούκα Βιλντόσα για τα γενέθλια του

Τα 30 του χρόνια γιόρτασε ο Λούκα Βιλντόσα και δεν θα μπορούσε να λείπει η τρυφερή ευχή της συζύγου του, Μιλίτσα Τάσιτς. Η Σέρβα βολεϊμπολίστρια ευχήθηκε δημόσια στον αγαπημένο της με μια ρομαντική ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας την αγάπη της με λόγια και εικόνες.

Η Μιλίτσα δημοσίευσε φωτογραφία όπου ο Λούκα Βιλντόσα ο οποιός φέτος θα αγωνίζεται στη Βίρτους Μπολόνια τη φιλά στο μέτωπο, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «Χρόνια πολλά αγάπη μου, σ’ αγαπώ». Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes, ενώ δεκάδες φίλοι του ζευγαριού και θαυμαστές έσπευσαν να σχολιάσουν και να στείλουν τις δικές τους ευχές στον Βιλντόσα.

Η σχέση τους παραμένει στο προσκήνιο με τους Λούκα Βιλντόσα και Μίλιτσα Τάσιτς να είναι έτοιμη να παντρευτούν.