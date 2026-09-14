Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός διέψευσε τα σενάρια για απόκτηση επιθετικού

Οι Πειραιώτες ενημέρωσαν ότι επικεντρώνονται μόνο στα κρίσιμα ματς που ακολουθούν
Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας
Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας με την Εθνική Ισπανίας/ (AP Photo/Alberto Saiz)
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Ο Ολυμπιακός πήρε επίσημα θέση διαψεύδοντας όλα τα σενάρια για απόκτηση επιθετικού, με τα ονόματα των Μπόρχα Ιγκλέσιας, Τσε Άνταμς, Κάσπερ Ντόλμπεργκ και Μάριους Μουαντιλμαντζί να έχουν ακουστεί.

Η πρόθεση του Ολυμπιακού έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλει η ομάδα να παραμείνει συγκεντρωμένη στα κρίσιμα ματς που ακολουθούν και μένει να φανεί αν θέλει να κινηθεί υπό άκρα μυστικότητα για να ενισχυθεί στην επίθεση ή αν θα μείνει με τους Γκονζάλες, Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον στο «9», μετά τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί.

Για τον Ολυμπιακό ακολουθεί το ματς με τη Γιαγκελόνια (16/09/26, 22:00) για το Europa League, αλλά και αυτό με το Λεβαδειακό (20/19/26, 17:00) για τη Super League, πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Η διορία για μεταγραφή ποδοσφαιριστή λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 129 του ίδιου μήνα ολοκληρώνεται και η διορία για απόκτηση ελεύθερου παίκτη.

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Αθλητικά
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