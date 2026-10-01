Αθλητικά

Το Athens Open στο καλεντάρι της WTA το 2027

Για δεύτερη σερί χρονιά θα διεξαχθεί το 250αρι τουρνουά στην Αθήνα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Το Athens Open βρίσκεται στο καλεντάρι της WTA και το 2027, με το 250αρι τουρνουά να επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, όπου οι Έλληνες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την Μαρία Σάκκαρη εν δράσει, αλλά και άλλες κορυφαίες τενίστριες του κόσμου.

H διοργάνωση έχει προγραμματιστεί για τις 12 έως τις 18 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Wimbledon, όπως έγινε και το 2026.

Η Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστεί και πάλι μπροστά στο ελληνικό κοινό και αυτή τη φορά στόχος της είναι να κατακτήσει το τουρνουά.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Ελληνίδα τενίστρια έφτασε μέχρι τον τελικό, όπου ηττήθηκε από την Κρεϊτσίκοβα.

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Αθλητικά
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