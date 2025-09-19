Συμβαίνει τώρα:
Η UEFA αρχίζει έρευνα για την ένταση με Σιμεόνε και οπαδό στο φινάλε του Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδριτης για το Champions League

Με ποινές απειλούνται ο Ντιέγκο Σιμεόνε αλλά και οι “ρεντς”
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Peter Powell

Η UEFA θα ξεκινήσει έρευνα, σχετικά με το τι έγινε με τον Ντιέγκο Σιμεόνε στο “Άνφιλντ”, στο φινάλε του Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (3-2), γεγονός που δεν αποκλείεται να φέρει και τις ανάλογες ποινές.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε είχε επεισόδιο με οπαδό της Λίβερπουλ, μετά το “χρυσό” γκολ με τον Φαν Ντάικ στο φινάλε του αγώνα και κινδυνεύει με τιμωρία για την αντίδρασή του. Ο διαιτητής απέβαλε τον Αργεντινό προπονητή, την ίδια στιγμή που μέλος του τεχνικού επιτελείου των “ροχιμπλάνκος” φαίνεται να φτύνει προς την πλευρά των οπαδών.

Στο “μικροσκόπιο” της UEFA μπαίνουν και οι οπαδοί της Λίβερπουλ, οι οποίοι βρίσκονταν πίσω από τον πάγκο της ισπανικής ομάδας. Αυτό ίσως φέρει τιμωρία και για την αγγλική ομάδα.

“Σε προσβάλλουν σε ολόκληρο το παιχνίδι και δεν μπορείς να πεις τίποτα. Η αντίδρασή μου δεν είναι δικαιολογημένη, αλλά δεν ξέρεις το πώς είναι να υπομένεις προσβολές για 90 λεπτά ασταμάτητα. Ελπίζω η Λίβερπουλ να εντοπίσει το άτομο που το έκανε αυτό. Αυτός που πρέπει να μείνει ήρεμος είμαι εγώ, αυτός που πρέπει να υπομείνει τις προσβολές του άλλου.

Με τον ίδιο τρόπο που παλεύουμε ενάντια στον ρατσισμό θα μπορούσαμε να αγωνιζόμαστε για τις προσβολές που γίνονται. Είμαι καλός άνθρωπος” είχε αναφέρει ο Ντιέγκο Σιμεόνε για το συμβάν, μετά το τέλος του αγώνα.

