Η UEFA έκανε νέα ανάρτηση με το γκολ του Κοϊτά στο Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ

Αποθέωσε τον Κοϊτά για το τελείωμα στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ κόντρα στη Σάμσουνσπορ η UEFA
Ο Κοϊτά πανηγυρίζει στη Σαμψούντα
Ο Κοϊτά πανηγυρίζει στη Σαμψούντα / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ συνεχίζει δυναμικά στη League Phase του Conference League, χάρη και στο μεγάλο διπλό με ανατροπή στην έδρα της Σάμσουνσπορ, το οποίο και ήρθε με ένα φοβερό γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Στο 63ο λεπτό του αγώνα, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ολοκλήρωσε ιδανικά μία αντεπίθεση για την ΑΕΚ στην έδρα της Σάμσουνσπόρ και “έγραψε” το 2-1 για την Ένωση, με ένα από τα κορυφαία γκολ της φετινής σεζόν στο Conference League.

Η UEFA φαίνεται μάλιστα ότι δεν μπορεί να το… ξεπεράσει ακόμη, αφού έκανε μία ακόμη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης στα socia media, γράφοντας: «Αυτό το τελείωμα του Αμπουμπακαρί Κοϊτά είναι απλώς πανέμορφο».

Το γκολ του Κοϊτά θα είναι σίγουρα από τα υποψήφια για το τέρμα της χρονιάς.

