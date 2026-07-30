Η UEFA θα ήθελε τον Αλ Κελαϊφί στη θέση του Ινφαντίνο – Απέναντι στη FIFA και η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία

Το σχέδιο του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να βγάλει στο “σφυρί” το Μουντιάλ και να πουλήσει μετοχικά μερίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου -με σκοπό το οικονομικό κέρδος- έχει δημιουργήσει οργή σε αρκετούς Ευρωπαίους αξιωματούχους του ποδοσφαίρου, με την UEFA να παίρνει ξεκάθαρη θέση απέναντί του.

Λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ του 2026, ο Τζιάνι Ινφαντίνο νιώθει πανίσχυρος -μετά και τη στενή σχέση που δημιούργησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ- και ελπίζει ότι το πλάνο του θα περάσει, έστω κι εάν αναγκαστεί να πιέσει καταστάσεις.

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Πλέον, όμως, προκύπτει σιγά σιγά μια αντιπολιτευτική τάση. Η Telegraph φέρνει στην επιφάνεια μια νέα εξέλιξη αναφορικά με όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στη FIFA.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ρεπορτάζ του βρετανικού Μέσου, άνθρωποι από την UEFA προσπαθούν να πείσουν τον πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί να θέσει υποψηφιότητα για τον προεδρικό θώκο της FIFA στις επόμενες αρχαιρεσίες (είναι προγραμματισμένες για τον Μάρτιο του 2027).

Αυτή τη στιγμή, το συγκεκριμένο “σενάριο” συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες από τη στιγμή που το αφεντικό της Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται τη δεδομένη χρονική στιγμή να μην έχει καμία διάθεση εμπλοκής με οτιδήποτε στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

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Στην UEFA δεν σταματούν τις συζητήσεις γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρουν να “ρίξουν” τον Ινφαντίνο από την προεδρία της FIFA έχοντας ορκιστεί να μην του επιτρέψουν να πουλήσει τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ν’ αλλάξει τον χάρτη του αθλήματος. Εάν μάλιστα τα πράγματα… ζορίσουν, κανείς δεν ξέρει εάν ο Αλ Κελαϊφί αλλάξει στάση.

Απέναντι στη FIFA και η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία

Την ίδια στιγμή, η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (AFC) καταδίκασε τη FIFA για την έλλειψη διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιό της να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και απαίτησε περισσότερο χρόνο για να εξετάσει το θέμα, γεγονός που αποτελεί πλήγμα στις ελπίδες του παγκόσμιου διοικητικού οργάνου να περάσει η πρόταση του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Σε μια καυστική επιστολή προς τις 47 ομοσπονδίες-μέλη της ηπείρου, την οποία είδε κι επικαλείται το Reuters, ο πρόεδρος της AFC, σεΐχης Σαλμάν μπιν Εμπραΐμ Αλ-Χαλίφα, προειδοποίησε επίσης ότι η πρόταση δεν θα πετύχει ποτέ χωρίς την υποστήριξη όλων των περιφερειακών ομάδων του ποδοσφαίρου, αναγνωρίζοντας την έντονη αντίθεση της Ευρώπης.

«Η AFC σημειώνει με μεγάλη ανησυχία κι απογοήτευση ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της από τη FIFA σε κανένα επίπεδο πριν από τη δημόσια ανακοίνωση αυτής της πρότασης, ούτε έχει λάβει καμία λεπτομερή ανάλυση διακυβέρνησης, οικονομικής ή νομικής ανάλυσης της πρότασης και των πιθανών επιπτώσεών της, κάτι που είναι εντελώς απαράδεκτο», έγραψε ο αξιωματούχος από το Μπαχρέιν.

«Επιπλέον, η AFC ανησυχεί βαθιά ότι οι μονομερείς ενέργειες της FIFA φαίνεται να υπονομεύουν τα ίδια τα θεμέλια του ηπειρωτικού ποδοσφαίρου, τα οποία βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη διαφάνεια». Η ευθεία κριτική της AFC ασκεί περαιτέρω πίεση στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος ηγήθηκε του αμφιλεγόμενου σχεδίου για τη δημιουργία μιας θυγατρικής αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου και των άλλων διοργανώσεών του, προσφέροντας παράλληλα μειοψηφικά μερίδια σε ιδιώτες επενδυτές.

Θυμίζουμε ότι η CONCACAF, η περιφερειακή ένωση για τη Βόρεια Αμερική, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, επέκρινε επίσης τη FIFA για έλλειψη διαβούλευσης.

Ο Ινφαντίνο προσέφερε στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA 40 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία, εάν συμφωνήσουν με την πρόταση έως τις 19 Σεπτεμβρίου, ως μέρος ενός πακέτου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα είναι διαθέσιμο από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Εάν απορριφθεί, το πακέτο θα επανέλθει στα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν προσφερθεί προηγουμένως, περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια ανά ομοσπονδία-μέλος.

Ο σεΐχης Σαλμάν δήλωσε ότι η AFC εξεπλάγη από το χρονοδιάγραμμα, «όταν τέτοιες αποφάσεις δεν πρέπει ποτέ να βιάζονται» και θα συνεργαστεί απευθείας με τη FIFA για να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις. «Η AFC πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης νομικής και διοικητικής δέουσας επιμέλειας».