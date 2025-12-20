Η βαθμολογία στη Super League μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Κηφισιά – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Ολυμπιακός έχασε δύο βαθμούς με την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Κηφισιά για τη 15η αγωνιστική της Super League, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει πλέον να χάσει και την πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Μετά την απώλεια βαθμών κόντρα στον Άρη, ο Ολυμπιακός έμεινε στην ισοπαλία για δεύτερη σερί αγωνιστική της Super League και έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να τον προσπεράσει στην κορυφή, αλλά και στον ΠΑΟΚ να τον πλησιάσει σε απόσταση… βολής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλη νίκη πήρε ο Βόλος με το 1-0 κόντρα στον Παναιτωλικό, αφού διατηρήθηκε στην πρώτη 5άδα της βαθμολογίας, ενώ το διπλό του Άρη με το ίδιο σκορ στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, έφερε τους “κίτρινους” πιο κοντά στις πρώτες θέσεις.

Τα αποτελέσματα στη 15η αγωνιστική

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βόλος – Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΛ Novibet – Aτρόμητος 17:30 CS1HD

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 19:30 NS Prime

ΑΕΚ – ΟΦΗ 21:00 CS1HD

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 18:00 NS Prime

Η βαθμολογία στη Super League

1. Ολυμπιακός 36 (15)

2. ΑΕΚ 34 (14)

3. ΠΑΟΚ 32 (14)

4. Λεβαδειακός 25 (14)

5. Βόλος 25 (15)

6. Παναθηναϊκός 22 (13)

7. Άρης 20 (15)

8. Κηφισιά 18 (15)

9. Παναιτωλικός 15 (15)

10. Αστέρας Τρίπολης 13 (15)

11. Ατρόμητος 12 (14)

12. ΟΦΗ 12 (13)

13. ΑΕΛ Novibet 8 (14)

14. Πανσερραϊκός 5 (14)