Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενερμπαχτσέ

Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία νίκη με 104-87 επί της Φενερμπαχτσέ και έφτασε τις 21 νίκες στη διοργάνωση και πλέον είναι κοντά στην εξασφάλιση μίας θέσης στην πρώτη τετράδα της Euroleague, ενώ μπορούν να κοιτούν και ψηλότερα.
Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενερμπαχτσέ χάρισε και τη διαφορά στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σε περίπτωση ισοβαθμίας με τους Τούρκους στη Euroleague.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στα εξ’ αναβολής παιχνίδια που προηγήθηκαν η Χάποελ κέρδισε την Παρί στη Βουλγαρία και η Παρτιζάν την Dubai BC σε ένα αποτέλεσμα που βόλεψε τον Παναθηναϊκό, μιας και οι Σαουδάραβες είναι μία νίκη κάτω από το «τριφύλλι».
Οι εξ’ αναβολής αναμετρήσεις
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί (21η αγωνιστική) 93-82
Παρτίζαν – Ντουμπάι BC (30η αγωνιστική) 88-74
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (14η αγωνιστική) 104-87
Η βαθμολογία
1. Φενέρμπαχτσε 22-9
2. Ολυμπιακός 21-11
3. Ρεάλ Μαδρίτης 20-11
4. Βαλένθια 20-11
5. Χάποελ Τελ Αβίβ 19-11
6. Ερυθρός Αστέρας 18-13
7. Ζάλγκιρις 17-14
8. Μονακό 17-14
9. Παναθηναϊκός 17-14
10. Μπαρτσελόνα 17-14
11. Dubai Basketball 16-15
12. Αρμάνι Μιλάνο 16-15
13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16
14. Μπάγερν Μονάχου 13-18
15. Βίρτους Μπολόνια 13-18
16. Παρί 12-20
17. Παρτίζαν 11-20
18. Αναντολού Εφές 10-21
19. Μπασκόνια 9-22
20. Βιλερμπάν 8-23
Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 19/3 19:00
Αναντολού Εφές – Μονακό 19/3 19:30
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 19/3 21:05
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 19/3 21:15
Μπάγερν – Dubai BC 19/3 21:30
Παρί – Παρτίζαν 19/3 21:45
Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 20/3 19:45
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 20/3 20:00
Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 20/3 21:15
Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/3 21:45