Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενερμπαχτσέ

Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία νίκη με 104-87 επί της Φενερμπαχτσέ και έφτασε τις 21 νίκες στη διοργάνωση και πλέον είναι κοντά στην εξασφάλιση μίας θέσης στην πρώτη τετράδα της Euroleague, ενώ μπορούν να κοιτούν και ψηλότερα.

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενερμπαχτσέ χάρισε και τη διαφορά στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σε περίπτωση ισοβαθμίας με τους Τούρκους στη Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα εξ’ αναβολής παιχνίδια που προηγήθηκαν η Χάποελ κέρδισε την Παρί στη Βουλγαρία και η Παρτιζάν την Dubai BC σε ένα αποτέλεσμα που βόλεψε τον Παναθηναϊκό, μιας και οι Σαουδάραβες είναι μία νίκη κάτω από το «τριφύλλι».

Οι εξ’ αναβολής αναμετρήσεις

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί (21η αγωνιστική) 93-82

Παρτίζαν – Ντουμπάι BC (30η αγωνιστική) 88-74

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (14η αγωνιστική) 104-87

Η βαθμολογία

1. Φενέρμπαχτσε 22-9

2. Ολυμπιακός 21-11

3. Ρεάλ Μαδρίτης 20-11

4. Βαλένθια 20-11

5. Χάποελ Τελ Αβίβ 19-11

6. Ερυθρός Αστέρας 18-13

7. Ζάλγκιρις 17-14

8. Μονακό 17-14

9. Παναθηναϊκός 17-14

10. Μπαρτσελόνα 17-14

11. Dubai Basketball 16-15

12. Αρμάνι Μιλάνο 16-15

13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16

14. Μπάγερν Μονάχου 13-18

15. Βίρτους Μπολόνια 13-18

16. Παρί 12-20

17. Παρτίζαν 11-20

18. Αναντολού Εφές 10-21

19. Μπασκόνια 9-22

20. Βιλερμπάν 8-23

Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 19/3 19:00

Αναντολού Εφές – Μονακό 19/3 19:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 19/3 21:05

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 19/3 21:15

Μπάγερν – Dubai BC 19/3 21:30

Παρί – Παρτίζαν 19/3 21:45

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 20/3 19:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 20/3 20:00

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 20/3 21:15

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/3 21:45