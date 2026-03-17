Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ 104-87: Ο ασύλληπτος Φουρνιέ ισοπέδωσε τους Τούρκους και πλέον οι Πειραιώτες βλέπουν πρωτιά

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 104-87 κόντρα στη Φενερμπαχτσέ στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, έφτασε τις 21 νίκες στη διοργάνωση και είναι στο -1 από τους πρωτοπόρους Τούρκους. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε και τη διαφορά από την Φενέρ και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα έχει το προβάδισμα.

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε μυθική εμφάνιση με 36 πόντους και κάθε φορά που βρισκόταν στο παρκέ για τον Ολυμπιακό ήξερε πώς να δώσει λύση στην επίθεση, αλλά να οδηγήσει τους συμπάικτες του κόντρα στη Φενερμπαχτσέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντική βοήθεια πρόσφερε και ο Βεζένκοφ, αφού σκόραρε 24 πόντους και κράτησε τον Ολυμπιακό στο πρώτο δύσκολο δεκάλεπτο. Τρομερός ήταν και ο Χόρτον-Τάκερ για την Φενερμπαχτσέ με 30 πόντους (ρεκόρ καριέρας).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με έναν τρελό και άναρχο ρυθμό, κάτι που βόλεψε τη Φενερμπαχτσέ σε εκείνο το διάστημα, καθώς έβρισκαν συνεχώς ελεύθερα τρίποντα στην άμυνα του Ολυμπιακού με τους Μπιμπέροβιτς και Κόλσον να μην αστοχούν. Οι Τούρκοι ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι 29-23 με τις επιθέσεις να έχουν τον πρώτο λόγο.

Ο Ολυμπιακός με την είσοδο των Γουόρντ και Χολ έσφιξαν στην άμυνα και έδωσαν την ευκαιρία στον Φουρνιέ να κάνει μαγικά πράγματα στο παρκέ. Ο Γάλλος πέτυχε 17 πόντους και έδωσε προβάδισμα μέχρι και δέκα πόντων στην ομάδα του (46-36).

Η Φενέρμπαχτσε όμως, αντέδρασε και κατάφερε να ψαλιδίσει τη διαφορά και να πάει στα αποδυτήρια στο -2, κάτι που σίγουρα δεν φαινόταν ότι θα συνέβαινε, αφού οι Πειραιώτες ήταν τρομεροί για οκτώ λεπτά στη δεύτερη περίοδο.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με πολύ καλό ρυθμό στο τρίτο δεκάλεπτο και δεν επέτρεψε στους Τούρκους να σκοράρουν για 4 λεπτά. Οι Βεζένκοφ και Γουόκαπ ήταν πολύ καλοί και κουβάλησαν τον Ολυμπιακό με τον Ντόρσεϊ να ζεσταίνεται και αυτός στο φινάλε. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε 74-67 υπέρ των Πειραιωτών.

Ο Φουρνιέ συνέχισε το χαβά του και στο τέταρτο δεκάλεπτο, αφού σκόραρε 19 πόντους για να φτάσει τους 36 στο παιχνίδι και να κάνει ρεκόρ καριέρας στη διοργάνωση και να χαρίσει μία πολύ σημαντική νίκη στον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες είναι ακόμα στη δεύτερη θέση της διοργάνωσης με ρεκόρ 20-11 με τη Φενερμπαχτσέ να έχει 22-9 που είναι πρώτη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87