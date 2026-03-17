Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί 93-82: Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ξεπέρασε το εμπόδιο των Παριζιάνων και βλέπει τετράδα στη Euroleague

Η Χάποελ Τελ Αβίβ κέρδισε 93-82 την Παρί στη Σόφια για το εξ’ αναβολής παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Euroleague και έφτασε τις 19 νίκες στη διοργάνωση.

Ο Μπλέικνι ξεχώρισε για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς πέτυχε 24 πόντους (6/10 τρίποντα) με 5 ριμπάουντ επί της Παρί. Οι Μπράιαντ και Οτούρου έδωσαν πολλές βοήθειες στην ομάδα του Ιτούδη για να πάρει τη νίκη. Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο ψηλός των ισραηλινών πέτυχε 15 πόντους.

Για την Παρί ξεχώρισε ο Ναντίρ Ιφί με 16 πόντους και 6 ασίστ, ενώ πολύτιμες βοήθειες πρόσφερε ο Ρόντεν με 13 πόντους. Ο Ντοκοσί βρέθηκε κοντά στο double double με 8 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Η Χάποελ παρέμεινε στην 5η θέση της Euroleague (19-11) και μείωσε στη μία νίκη τη διαφορά από την τέταρτη Βαλένθια, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο. Η Παρί είναι εκτός διεκδίκησης, καθώς είναι στην 16η θέση με ρεκόρ 12-20.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-30, 52-53, 75-69, 93-82

ΧΑΠΟΕΛ (Ιτούδης): Τζόουνς 5 (1/4 τρίποντα), Μπλέικνι 24 (3/3 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπράιαντ 18 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 λάθη), Τίμορ 2, Μάλκολμ 11 (1), Οντιάσε 2, Μίτσιτς 7 (0/3 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Γουέινραϊτ 9 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Οτούρου 15.

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Χίφι 16 (1/6 τρίποντα, 6 ασίστ, 4 λάθη), Καβαλιέρ 2, Ρόμπινσον 8 (0/3 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/3 βολές), Ερέρα 3 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ρόντεν 13 (3/7 τρίποντα, 4 κλεψίματα), Στίβενς 6 (4 ριμπάουντ, 3 λάθη), Ντοκοσί 8 (11 ριμπάουντ, 5 λάθη), Φαγιέ 3 (4 ριμπάουντ), Μόργκαν 9 (3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Εμπάιγ 5 (1), Ουατάρα 9 (1), Γουίλις (6 ριμπάουντ).