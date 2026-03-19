Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε χωρίς ενέργεια κόντρα στην Μπασκόνια, αλλά επικράτησε με 90-80 και πανηγύρισε μία ακόμη νίκη στην 32η αγωνιστική της Euroleague, όντας πλέον “αγκαλιά” με τη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Έχοντας νικήσει και στο ματς με την Παρί για την 34η αγωνιστική της Euroleague, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον στις ίδιες νίκες με την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε και έχει “εδραιωθεί” στη δεύτερη θέση, μετά την ήττα της Βαλένθια από την Μπαρτσελόνα.

Οι Καταλανοί έβγαλαν αντίδραση από τις συνεχόμενες ήττες και “άλωσαν” την έδρα των “νυχτερίδων”, βάζοντας δύσκολα και στον Παναθηναϊκό στη “μάχη” για την 6άδα. Κι αυτό γιατί διπλό πήραν και η Μονακό επί της Εφές Αναντολού και η DubaI BC επί της Παρτιζάν, με αποτέλεσμα να “φουντώσουν” τον ανταγωνισμό για την είσοδο στα πλέι οφ.

Η 32η αγωνιστική

Πέμπτη 19/3

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 62-66

Αναντολού Εφές – Μονακό 93-98

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 109-91

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80

Μπάγερν – Dubai BC 74-87

Παρί – Παρτίζαν 81-90

Παρασκευή 20/3

19:45 Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η κατάταξη της Euroleague