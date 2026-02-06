Αθλητικά

Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια

Στην 2η θέση ο Ολυμπιακός και στην 8η ο Παναθηναϊκός στην κατάταξη της διοργάνωσης
Ο Ντόρσεϊ
Ο Ντόρσεϊ πανηγυρίζει κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός πήρε άνετη νίκη με 109-77 κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια και παρέμεινε στην δεύτερη θέση της Euroleague, μετά και την ολοκλήρωση της 27ης αγωνιστικής.

Οι 17η νίκη του Ολυμπιακού στη Euroleague ήρθε με τον πλέον επιβλητικό τρόπο και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε ότι άμα βρει ρυθμό δεν μπορεί να την ακολουθήσει σχεδόν καμία ομάδα στην Ευρώπη αυτήν την στιγμή.

Η Μπαρτσελόνα πήρε το ισπανικό ντέρμπι στην έδρα της Μπασκόνια με 97-91 και η Μακάμπι κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα (82-83) σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Η Εφές έκανε και αυτή την έκπληξη και επικράτησε 92-82 της Ζαλγκίρις στην Κωνσταντινούπολη.

Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής

Πέμπτη 5/2

Dubai Basketball-Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
Χάποελ Τελ Αβίβ-Βαλένθια 99-104
Παρτίζαν-Παναθηναϊκός 78-62
Μπάγερν Μονάχου-Μονακό 91-82
Παρί-Φενέρμπαχτσε 90-92

Παρασκευή 6/2

Αναντολού Εφές-Ζάλγκιρις Κάουνας 92-82
Βιλερμπάν-Αρμάνι Μιλάνο 76-77
Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Τελ Αβίβ 82-83
Ολυμπιακός-Βίρτους 109-77
Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα 91-97

Η βαθμολογία της Euroleague

1. * Φενέρμπαχτσε 19-7
2. * Ολυμπιακός 17-9
3. Βαλένθια 17-10
4. Μπαρτσελόνα 17-10
5. * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10
6. Ρεάλ Μαδρίτης 16-11
7. Ερυθρός Αστέρας 16-11
8. Παναθηναϊκός 16-11
9. Ζάλγκιρις 15-12
10. Μονακό 15-12
11. Αρμάνι Μιλάνο 14-13
12. Dubai Basketball 13-14
13. Βίρτους Μπολόνια 12-15
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 12-15
15. Μπάγερν Μονάχου 12-15
16. Μπασκόνια 9-18
17. Παρτίζαν 9-18
18. * Παρί 8-18
19. Αναντολού Εφές 8-19
20. Βιλερμπάν 7-20

Εκρεμμούν τα παιχνίδια:

  • Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
  • Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής

Πέμπτη 12/2

19:30 Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου
21:15 Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπαρτσελόνα-Παρί
21:30 Βαλένθια-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13/2

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ
20:30 Μονακό-Μπασκόνια
21:15 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball
21:30 Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης

