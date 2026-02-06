Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77: Απίθανο πάρτι στο ΣΕΦ και κατοστάρα κόντρα στους Ιταλούς

Ο Ολυμπιακός «διέλυσε» 109-77 την Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής και έφτασε με εμφατικό τρόπο τις 17 νίκες στη Euroleague.

Ο Βεζένκοφ με τον Ντόρσεϊ ήταν οι κύριοι επιθετικοί πυλώνες στο πάρτι του Ολυμπιακού επί της Βίρτους Μπολόνια, καθώς είχαν 20 και 18 πόντους αντίστοιχα.

Το αξιοσημείωτο στην τρομερή εμφάνιση του Ολυμπιακού είναι όιτ σκόραραν όλοι οι παίκτες που αγωνίστηκαν εκτός από τον Όμηρο Νετζήπογλου, αποδεικνύοντας το τρομερό επιθετικά βράδυ σοτ οποίο βρέθηκε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος αποθεώθηκε κατά την είσοδό του στο παρκέ.

Οι παίκτες και τα μέλη του Ολυμπιακού άφησαν λουλούδια πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στη μνήμη των θυμάτων της θύρας 7. Ο Βεζένκοφ παρέλαβε το βραβείο του MVP του Ιανουαρίου.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο δυσκολεύτηκε αμυντικά κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, καθώς άφηνε πολλά ελεύθερα λέι απ, κυρίως στον Τζάλοου, όμως κατάφερε με καλάθι του Βεζένκοφ στο φινάλε να πάρει κεφάλι στο σκορ (24-23).

Από εκεί και έπειτα το παιχνίδι έγινε ξεκάθαρα ερυθρόλευκο. Ο ρυθμός ήταν ξέφρενος από τους παίκτες του Ολυμπιακού και η ευστοχία απίστευτη. Ο Τζόουνς κυριάρχησε κάτω από την στεφάνη και όλοι οι παίκτες έτρεχαν το γήπεδο για να πετύχουν εύκολα καλάθια. Αυτό τους έφερε μπροστά στο σκορ 61-34 και ουσιαστικά έκαναν το παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα.

O Ολυμπιακός συνέχισε με σπασμένα τα φρένα και στο τρίτο δεκάλεπτο, αφού όσο κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά του για ακόμα 12 πόντους (28-16 το σκορ της περιόδου). Το ΣΕΦ είχε πάρει φωτιά και οι Ιταλοί ήταν ανύμποροι να μειώσουν τη διαφορά για να γίνουν ανταγωνιστικοί στο παιχνίδι. Οι Πειραιώτες μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο προηγούμενοι 89-50.

Το παιχνίδι στην τελευταία περίοδο είχε κριθεί με τους παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν και μία συντήρηση δυνάμεων, καθώς προερχόντουσαν από μακρινό ταξίδι στο Ντουμπάι και παιχνίδι με παράταση. Η αναμέτρηση έληξε 109-77 για να καταφέρουν οι ερυθρόλευκοι να φτάσουν τις 17 νίκες στη διοργάνωση, έχοντας παίξει 26 παιχνίδια, μιας και χρωστούν αυτό με τη Φενερμπαχτσέ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-23, 61-34, 89-50, 109-77