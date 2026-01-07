Η βαθμολογία της Euroleague μετά τις νίκες των Παρί και Μπάγερν

Η Παρί πέρασε νικηφόρα από την Πόλη, επικρατώντας το βράδυ της Τετάρτης (07.01.2026) της Αναντολού Εφές με 84-79 για την 20ή αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τις εναλλαγές στο προβάδισμα να κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο μέχρι το φινάλε.

Οι Γάλλοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους στη Euroleague σε 7-13, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησε στο 6-14. Η Εφές βρήκε λύσεις κοντά στο καλάθι, με τον Σέιμπεν Λι να ξεχωρίζει στο ντεμπούτο του (17π.), όμως η Παρί είχε την ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία. Ο Χιφί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας 27 πόντους και το καθοριστικό τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα (79-82 στα 39΄΄ για τη λήξη), ενώ ο Ρόντεν πρόσθεσε πολύτιμη βοήθεια.

Στο δεύτερο ματς της βραδιάς στη Euroleague, η Μπάγερν νίκησε 96-89 τη Μπασκόνια στο Μόναχο στο ντέρμπι ουραγών της 20ης αγωνιστικής της Euroleague. Έτσι, ξέφυγε από την ουρά της βαθμολογίας με 7-13 και άφησε τους Βάσκους να «λιμνάζουν» στο 6-14 μαζί με άλλες τρεις ομάδες.

Ο Ομπστ ολοκλήρωσε το ματς με ρεκόρ καριέρας σε πόντους, 37 (7/11 τρίποντα, 6/7 δίποντα), αλλά και στην αξιολόγηση με 38. Μια από τις καλύτερες παραστάσεις που έχουν δοθεί στην εφετινή Euroleague από οποιονδήποτε παίκτη. Βοήθησε πολύ και ο Τζέσαπ με 17π. (3/4 τρίποντα), 5ρ., 4ασ., ενώ στην αντίπερα όχθη κορυφαίος ήταν ο Ματέο Σπανιόλο με 20π. (2/3 τρίποντα), 3ρ., 4ασ.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 38-46, 60-69, 96-89

Τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80

Μονακό – Παρτίζαν 101-84

Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 89-106

Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 69-80

Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai Basketball 85-60

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83

Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79

Αναντολού Εφές – Παρί 79-84

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 96-89

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6

Βαλένθια 14-6

* Φενέρμπαχτσε 13-6

Μονακό 13-7

Μπαρτσελόνα 13-7

Ρεάλ Μαδρίτης 12-8

—————————

Παναθηναϊκός 12-8

Ζάλγκιρις Κάουνας 11-9

* Ολυμπιακός 11-8

Ερυθρός Αστέρας 11-9

—————————

Βίρτους Μπολόνια 10-10

Αρμάνι Μιλάνο 10-10

Ντουμπάι 9-11

Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12

Μπάγερν Μονάχου 7-13

Παρί 7-13

Μπασκόνια 6-14

Αναντολού Εφές 6-14

Βιλερμπάν 6-14

Παρτίζαν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (21η)

Πέμπτη 08.01.2026

18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Βαλένθια – Μονακό

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παρασκευή 09.01.2026

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Δευτέρα 03.03.2026

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί