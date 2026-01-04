Η βαθμολογία της GBL μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου με τον Ολυμπιακό στην κορυφή

Ο πρώτος γύρος της GBL ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να νικά δύσκολα την Καρδίτσα και τον Ολυμπιακό να περνάει από το Αλεξάνδρειο για να συνεχίσει το αήττητο σερί του.

Ο ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική γνώρισε την ήττα από τη Μύκονο Betsson, όμως δεν έχασε την 3η θέση. Αυτή ήταν η μοναδική ήττα του Δικεφάλου πέρα από αυτές από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ συμπληρώνει την πρώτη τετράδα της GBL.

Καμία από τις υπόλοιπες οκτώ ομάδες δεν έχει θετικό ρεκόρ νικών / ηττών. Προμηθέας, Ηρακλής και Μύκονος έχουν από 6 νίκες και 6 ήττες.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου

Σάββατο 3/1

Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ 101-94

Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94

Ηρακλής – Περιστέρι Betsson 73-59

Κυριακή 4/1

Κολοσσός – Μαρούσι 90-76

Άρης Betsson -Ολυμπιακός 84-95

Παναθηναϊκός – Καρδίτσα 92-85

Η βαθμολογία της GBL

Ολυμπιακός 12-0

Παναθηναϊκός 11-1

ΠΑΟΚ 9-3

ΑΕΚ 8-4

Προμηθέας 6-6

Ηρακλής 6-6

Μύκονος Betsson 6-6

Άρης Betsson 5-7

Περιστέρι Betsson 5-7

Καρδίτσα 4-8

Κολοσσός 3-9

Μαρούσι 2-10

Πανιώνιος 1-11

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 10/1

15:30 Άρης Betsson – Ηρακλής

18:15 Πανιώνιος – Κολοσσός

Κυριακή 11/1

13:00 ΑΕΚ – Μύκονος Betsson

13:00 Καρδίτσα – Ολυμπιακός

16:00 Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson

16:00 Μαρούσι – Προμηθέας