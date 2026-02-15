Η βαθμολογία της GBL μετά το κάζο του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό Ρόδου

Πραγματοποιώντας μια τραγική εμφάνιση μέσα στο “Telekom Athens Center”, ο Παναθηναϊκό ηττήθηκε από τον Κολοσσό Ρόδου, δεχόμενος κατοστάρα μέσα στην έδρα του (102-97), σε ματς για την 19η αγωνιστική στη GBL.
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε έτσι την τρίτη του φετινή ήττα στην GBL κι έτσι θα πρέπει να… ξεχάσει την πρωτιά της κανονικής περιόδου και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας μέχρι τους τελικούς (σ.σ. ο Ολυμπιακός είναι αήττητος).
Την ίδια στιγμή, οι Ροδίτες με το 5ο ροζ φύλλο αγώνα της σεζόν ξεκόλλησαν από την τελευταία θέση και έκαναν τεράστιο βήμα για την παραμονή!
Η 19η αγωνιστική:
Σάββατο 14/02
Προμηθέας-Περιστέρι 77-84
Μύκονος Betsson-Άρης Betsson 74-83
Ηρακλής-Ολυμπιακός 70-95
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 71-88
Μαρούσι-Καρδίτσα 78-77
Κυριακή 15/02
Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 97-102
Ρεπό: Πανιώνιος
Η κατάταξη
Ολυμπιακός 18-0
Παναθηναϊκός 15-3
ΑΕΚ 13-4
ΠΑΟΚ 11-5
Άρης 9-7
Περιστέρι 8-9
Μύκονος 7-10
Ηρακλής 7-10
Προμηθέας 6-11
Πανιώνιος 5-12
Κολοσσός 5-13
Μαρούσι 4-14
Καρδίτσα 4-14
Επόμενη αγωνιστική (20ή)
Σάββατο 07/03
16:00 ΑΕΚ-Προμηθέας
16:00 Καρδίτσα-Μύκονος
18:15 Περιστέρι-Πανιώνιος
18:15 Άρης-Μαρούσι
Κυριακή 08/03
13:00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
16:00 Ηρακλής-Παναθηναϊκός