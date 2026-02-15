Η βαθμολογία της GBL μετά το κάζο του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό Ρόδου

Πραγματοποιώντας μια τραγική εμφάνιση μέσα στο “Telekom Athens Center”, ο Παναθηναϊκό ηττήθηκε από τον Κολοσσό Ρόδου, δεχόμενος κατοστάρα μέσα στην έδρα του (102-97), σε ματς για την 19η αγωνιστική στη GBL.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε έτσι την τρίτη του φετινή ήττα στην GBL κι έτσι θα πρέπει να… ξεχάσει την πρωτιά της κανονικής περιόδου και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας μέχρι τους τελικούς (σ.σ. ο Ολυμπιακός είναι αήττητος).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, οι Ροδίτες με το 5ο ροζ φύλλο αγώνα της σεζόν ξεκόλλησαν από την τελευταία θέση και έκαναν τεράστιο βήμα για την παραμονή!

Η 19η αγωνιστική:

Σάββατο 14/02

Προμηθέας-Περιστέρι 77-84

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μύκονος Betsson-Άρης Betsson 74-83

Ηρακλής-Ολυμπιακός 70-95

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 71-88

Μαρούσι-Καρδίτσα 78-77

Κυριακή 15/02

Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 97-102

Ρεπό: Πανιώνιος

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 18-0

Παναθηναϊκός 15-3

ΑΕΚ 13-4

ΠΑΟΚ 11-5

Άρης 9-7

Περιστέρι 8-9

Μύκονος 7-10

Ηρακλής 7-10

Προμηθέας 6-11

Πανιώνιος 5-12

Κολοσσός 5-13

Μαρούσι 4-14

Καρδίτσα 4-14

Επόμενη αγωνιστική (20ή)

Σάββατο 07/03

16:00 ΑΕΚ-Προμηθέας

16:00 Καρδίτσα-Μύκονος

18:15 Περιστέρι-Πανιώνιος

18:15 Άρης-Μαρούσι

Κυριακή 08/03

13:00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

16:00 Ηρακλής-Παναθηναϊκός