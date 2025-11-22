Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ισοπαλία στο Αστέρας – Παναιτωλικός

Ο Ολυμπιακός με γκολ του Ελ Κααμπί και του Ταρέμι (2) πήρε τη νίκη με 3-0 κόντρα στον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης» και έφτασε τους 28 βαθμούς και πήρε διαφορά πέντε πόντων από τον δεύτερο ΠΑΟΚ στην Super League.

Ο ΠΑΟΚ που είναι δεύτερος με 23 βαθμούς, δεν μπορεί πλέον να περάσει τον Ολυμπιακό μετά την 11η αγωνιστική και θα κληθεί να μειώσει τη διαφορά από τους πρωτοπόρους Πειραιώτες. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός καλούνται και αυτοί να μειώσουν από την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Ο Αστέρας Τρίπολης δεν κατάφερε να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις, καθώς στο φινάλε του αγώνα δέχτηκε την ισοφάριση από τον Παναιτωλικό και έμεινε στην 11η θέση.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 28 (26-7)

2. ΠΑΟΚ 23 (20-7)

3. ΑΕΚ 22 (11-7)

4. Λεβαδειακός 18 (26-12)

5. Βόλος 18 (13-13)

6. Παναθηναϊκός 15 (12-9)

7. Άρης 13 (9-11)

8. Κηφισιά 12 (17-18)

9. Παναιτωλικός 12 (13-17)

10. Ατρόμητος 9 (11-15)

11. Αστέρας Τρίπολης 8 (13-17)

12. ΑΕΛ Novibet 7 (9-18)

13. ΟΦΗ 6 (9-20)

14. Πανσερραϊκός 5 (7-25)

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Κυριακή 23/11

17:00 Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

19:00 ΠΑΟΚ – Κηφισιά

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Δευτέρα 24/11

18:00 Βόλος – Λεβαδειακός

20:00 ΑΕΛ – ΟΦΗ