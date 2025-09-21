Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και την «γκέλα» της ΑΕΚ – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό έμειναν στο 1-1 στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Super League, στην οποία δεν κέρδισε κανένας από τους τέσσερις «μεγάλους» του πρωταθλήματος, με κερδισμένο τον… Άρη.

Μετά τη «γκέλα» του ΠΑΟΚ με το 0-0 κόντρα στον Παναιτωλικό, ακολούθησε το 1-1 της ΑΕΚ στη Λάρισα, για να έρθει το ντέρμπι της Λεωφόρου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να ολοκληρώσει την αγωνιστική των… ισοπαλιών στη Super League.

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έμειναν έτσι ισόβαθμοι στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον Άρη να ανεβαίνει στο -1 από τους πρωτοπόρους και τον Παναθηναϊκό να μένει χαμηλά χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, με μόλις δύο βαθμούς σε τρεις αγώνες, αφού έχει αναβληθεί και το παιχνίδι του με τον ΟΦΗ.

Τα αποτελέσματα στην 4η αγωνιστική

Κηφισιά – Άρης 0-1

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0

ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 10

2. ΑΕΚ 10

3. ΠΑΟΚ 10

4. Άρης 9

5. Λεβαδειακός 7

6. Βόλος 6

7. Ατρόμητος 4

8. Κηφισιά 4

9. Παναιτωλικός 4

10. ΑΕΛ 3

11. ΟΦΗ 3

12. Παναθηναϊκός 2

13. Αστέρας Τρίπολης 1

14. Πανσερραϊκός 1

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο