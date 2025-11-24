Η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής και τις νίκες των Λεβαδειακού και ΟΦΗ

Η 11η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε με δυο “διπλά”, το βράδυ της Δευτέρας (24.11.2025). Μεγάλη νίκη για τον Λεβαδειακό, που -όπως πέρυσι, στην κανονική διάρκεια- έφυγε νικητής με ανατροπή από το Πανθεσσαλικό. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε του Βόλου με 2-1, με ισάριθμα γκολ του Άλεν Όζμπολτ.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε έτσι την “τρελή” του πορεία στη φετινή Super League. Με το “τρίποντο” αυτό, οι Βοιωτοί εδραιώθηκαν στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, φτάνοντας τους 21 βαθμούς και αφήνοντας στην 5η θέση τον Βόλο (18 β.).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ματς που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής, ο ΟΦΗ “πέρασε” με 2-1 από την έδρα της ΑΕΛ Novibet κι έκανε έτσι το δεύτερό του “διπλό” στο φετινό πρωτάθλημα και 3ο “τρίποντο” συνολικά.

Οι Κρητικοί έφτασαν τους 9 βαθμούς στη βαθμολογία και προσπέρασαν τους “βυσσινί”, οι οποίοι έμειναν στους 8 και την προτελευταία θέση.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Τα highlights του αγώνα

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0

ΑΕΚ – Άρης 1-0

Βόλος – Λεβαδειακός 1-2

ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ 1-2

Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 28

2. ΠΑΟΚ 26

3. ΑΕΚ 25

4. Λεβαδειακός 21

————————————-

5. Βόλος18

6.Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 13

8. Κηφισιά 12

—————————————-

9. Παναιτωλικός 12

10. Ατρόμητος 9

11. ΟΦΗ 9

12. Αστέρας AKTOR 8

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

*Οι Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο

H επόμενη αγωνιστική (12η)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

18:00 ΟΦΗ – Βόλος

19:30 Άρης – ΑΕΛ

20:00 Κηφισιά – Πανσερραϊκός

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

17:00 Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR

17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

19:00 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ