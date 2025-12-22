Η βαθμολογία της Super League μετά το τέλος της 15ης αγωνιστικής – Δείτε φάσεις και γκολ από όλα τα παιχνίδια

Η 15η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε με τη νίκη του Λεβαδειακού στην έδρα του Πανσερραϊκού με 2-0, με την αναμέτρηση να είναι και η τελευταία για το 2025 στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η χρονιά κλείνει όμως με αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, αφού χθες (21/12/25) η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή 2-1 τον ΟΦΗ και προσπέρασε τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση, μετά την ισοπαλία των Πειραιωτών με την Κηφισιά.

Την εκπληκτική τους πορεία συνέχισαν δε, ο Λεβαδειακός με το Βόλο, αφού με τις νίκες τους στη 15η αγωνιστική, φιγουράρουν στην 4η και την 5η θέση της βαθμολογίας αντίστοιχα, όντας πάνω από τον Παναθηναϊκό, που ηττήθηκε στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ.

Τα αποτελέσματα στη 15η αγωνιστική

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1

Βόλος – Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1

Δείτε εδώ τα highlights του αγώνα

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΛ Novibet – Aτρόμητος 0-0

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2

Η βαθμολογία στη Super League

1. ΑΕΚ 37 (15)

2. Ολυμπιακός 36 (15)

3. ΠΑΟΚ 35 (15)

4. Λεβαδειακός 28 (15)

5. Βόλος 25 (15)

6. Παναθηναϊκός 22 (14)

7. Άρης 20 (15)

8. Κηφισιά 18 (15)

9. Παναιτωλικός 15 (15)

10. Αστέρας Τρίπολης 13 (15)

11. Ατρόμητος 13 (15)

12. ΟΦΗ 12 (14)

13. ΑΕΛ Novibet 9 (15)

14. Πανσερραϊκός 5 (15)