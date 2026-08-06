Η βαθμολογία της UEFA μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα χάρη στο γκολ του Τσβέτκοβιτς στα 17 δευτερόλεπτα και θα παλέψει για την πρόκριση στις Βρυξέλλες (13/08/26, 21:30) και η 12η Ελλάδα έχασε πολύτιμο έδαφος στη βαθμολογία της UEFA.

Η Ελλάδα μετά την ήττα του ΠΑΟΚ έμεινε πίσω στη βαθμολογία της UEFA σε σχέση με την Πολωνία (11η) και την Τσεχία (10η). Οι ομάδες της Πολωνίας τα πήγαν καλά, με τη Γιαγκελόνια να κερδίζει την Ρείντζερς, τη Λεχ Πόζναν να λυγίζει την Κλάκσβικ και τη Ρακόφ να μένει ισόπαλη με τη Χάμαρμπι.

Σχετικά με τη 10η Τσεχία η Χράντετς Κράλοβε έχασε από την Μπεσίκτας στο ζευγάρι που θα στείλει τον ηττημένο στον Παναθηναϊκό, αν αυτός προκριθεί. Η Γιάμπλονετς κέρδισε 2-0 τη Ρίγα.

Η βαθμολογία της UEFA από την 9η έως την 14η θέση