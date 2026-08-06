Αθλητικά

Η βαθμολογία της UEFA μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ

Έχασε έδαφος η Ελλάδα στο κυνήγι της 11ης θέσης
Ο Ζαφείρης
Ο Ζαφείρης μετά την ήττα με την Άντερλεχτ/ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα χάρη στο γκολ του Τσβέτκοβιτς στα 17 δευτερόλεπτα και θα παλέψει για την πρόκριση στις Βρυξέλλες (13/08/26, 21:30) και η 12η Ελλάδα έχασε πολύτιμο έδαφος στη βαθμολογία της UEFA.

Η Ελλάδα μετά την ήττα του ΠΑΟΚ έμεινε πίσω στη βαθμολογία της UEFA σε σχέση με την Πολωνία (11η) και την Τσεχία (10η). Οι ομάδες της Πολωνίας τα πήγαν καλά, με τη Γιαγκελόνια να κερδίζει την Ρείντζερς, τη Λεχ Πόζναν να λυγίζει την Κλάκσβικ και τη Ρακόφ να μένει ισόπαλη με τη Χάμαρμπι.

Σχετικά με τη 10η Τσεχία η Χράντετς Κράλοβε έχασε από την Μπεσίκτας στο ζευγάρι που θα στείλει τον ηττημένο στον Παναθηναϊκό, αν αυτός προκριθεί. Η Γιάμπλονετς κέρδισε 2-0 τη Ρίγα.

Η βαθμολογία της UEFA από την 9η έως την 14η θέση

  • 9. Τουρκία 47.575 (4/5)
  • 10. Τσεχία 44.025 (5/5)
  • 11. Πολωνία 43.425 (5/5)
  • 12. Ελλάδα 41.312 (5/5)
  • 13. Δανία 35.681 (4/4)
  • 14. Νορβηγία 34.112 (5/5)
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
184
129
87
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo