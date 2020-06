Δύσκολη μοιάζει πλέον η εμπλοκή τους Σαουδαράβων στη Νιούκαστλ, καθώς η βρετανική κυβέρνηση σκοπεύει να μπλοκάρει τη συμφωνία.

Συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις η επικείμενη εξαγορά της Νιούκαστλ από κοινοπραξία αγοραστών με επικεφαλής το ταμείο δημόσιων επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Μετά τη Διεθνή Αμνηστία, που εξέφρασε ζωηρές επιφυλάξεις λόγω της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία και το τηλεοπτικό δίκτυο “BeIN Sports”, με έδρα το Κατάρ, το οποίο έχει αγοράσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του αγγλικού πρωταθλήματος, η κυβέρνηση της Βρετανίας σκοπεύει να μπλοκάρει τη διαδικασία.

Σύμφωνα με το BBC τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις, με τον ιδιοκτήτη των “ανθρακωρύχων”, Μάικ Ασλεϊ, να επιμένει, πάντως, πως η πώληση των μετοχών του προχωρά κανονικά.

