Πέθανε ο Ρικ Άντελμαν, θρυλικός προπονητής του NBA

Θρήνος στο NBA για το θάνατο του Ρικ Άντελμαν, ο οποίος και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του μεγάλη κληρονομιά, ως ένας από τους κορυφαίους προπονητές όλων των εποχών.

Ο Ρικ Άντελμαν αποτέλεσε τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία των Σακραμέντο Κινγκς στο NBA, ενώ πέρασε και από τους πάγκους των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Γκόλντεν Ντέιτ Γουόριορς, Χιούστον Ρόκετς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Υπήρξε επίσης παίκτης των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, των Σικάγο Μπουλς και των Γιούτα Τζαζ, ενώ ήταν και πατέρας του νυν προπονητή των Ντένβερ Νάγκετς, Ντέιβιντ Άντελμαν.

The Sacramento Kings organization is deeply saddened by the passing of Rick Adelman, a beloved coach whose leadership, character, and vision helped define an era of Kings basketball that inspired our city and captivated fans around the world.



During his eight seasons in… pic.twitter.com/nX0848kCW9 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) June 1, 2026

Το Άντελμαν αποχαιρέτησαν έτσι οι Σακραμέντο Κινγκς, αναφέροντας σε συλλυπητήρια ανακοίνωση τα εξής: “Ο σύλλογος” των Σακραμέντο Κινγκς εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Ρικ Άντελμαν, ενός αγαπημένου προπονητή, του οποίου η ηγετική παρουσία, ο χαρακτήρας και το όραμα συνέβαλαν στο να χαρακτηριστεί μια εποχή του μπάσκετ των Κινγκς που ενέπνευσε την πόλη μας και γοήτευσε τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο».