Αθλητικά

Πέθανε ο Ρικ Άντελμαν, θρυλικός προπονητής του NBA

Σε πένθος το NBA για το χαμό του ιστορικού προπονητή των Σακραμέντο Κινγκς
Ο Ρικ Άντελμαν
Ο Ρικ Άντελμαν σε αγώνα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ / EPA/JOHN G MABANGLO CORBIS OUT
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Θρήνος στο NBA για το θάνατο του Ρικ Άντελμαν, ο οποίος και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του μεγάλη κληρονομιά, ως ένας από τους κορυφαίους προπονητές όλων των εποχών.

Ο Ρικ Άντελμαν αποτέλεσε τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία των Σακραμέντο Κινγκς στο NBA, ενώ πέρασε και από τους πάγκους των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Γκόλντεν Ντέιτ Γουόριορς, Χιούστον Ρόκετς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Υπήρξε επίσης παίκτης των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, των Σικάγο Μπουλς και των Γιούτα Τζαζ, ενώ ήταν και πατέρας του νυν προπονητή των Ντένβερ Νάγκετς, Ντέιβιντ Άντελμαν.

Το Άντελμαν αποχαιρέτησαν έτσι οι Σακραμέντο Κινγκς, αναφέροντας σε συλλυπητήρια ανακοίνωση τα εξής: “Ο σύλλογος” των Σακραμέντο Κινγκς εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Ρικ Άντελμαν, ενός αγαπημένου προπονητή, του οποίου η ηγετική παρουσία, ο χαρακτήρας και το όραμα συνέβαλαν στο να χαρακτηριστεί μια εποχή του μπάσκετ των Κινγκς που ενέπνευσε την πόλη μας και γοήτευσε τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
419
200
120
106
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo