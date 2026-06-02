Με Roland Garros και Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός στο πόλο γυναικών οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Φτωχό είναι το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Τρίτης 2 Ιουνίου 2026, με τα παιχνίδια του Roland Garros να ξεχωρίζουν στο εξωτερικό και τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Βουλιαγμένη στο πόλο γυναικών να συγκεντρώνει τα “βλέμματα” στην Ελλάδα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 Eurosport 2 Roland Garros Τένις

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Πόλο Α1 Γυναικών

18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

19:00 Novasports Start Κροατία – Βέλγιο Φιλικός Αγώνας

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη ACB Liga Endesa