Η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να αντικαταστήσει τον Ιτούδη με τον Κάτας και «του δίνει λευκή επιταγή» σύμφωνα με τους Ισραηλινούς

Την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας τη ομάδας από τη νέα αγωνιστική σεζόν -με απομάκρυνση του Δημήτρη Ιτούδη και του βοηθού του, Στέφανου Δέδα- και την απόκτηση των προπονητών των δυο άλλων μεγάλων ομάδων του Ισραήλ, φέρεται να σκέφτονται στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με όσα αναφέρει το ισραηλινό sport5, ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, έχει βάλει στο στόχαστρό του τον Όντετ Κάτας της Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Γιόναταν Αλόν της Χάποελ Ιερουσαλήμ, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Δημήτρη Ιτούδη και τον Στέφανο Δέδα.

Μάλιστα, το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει πως ο Γιανάι διαμήνυσε στον στενό κύκλο του Κάτας ότι θα του δώσει λευκή επιταγή για να να αναλάβει την Χάποελ τελ Αβίβ, με το ποσό που εκείνος επιθυμεί.

Πάντως, η εν λόγω πηγή ξεκαθαρίζει πως Κάτας και Αλόν δεν σκοπεύουν να διαπραγματευτούν με τη Χάποελ Τελ Αβίβ τη δεδομένη χρονική στιγμή, αφού αμφότεροι θα δώσουν προτεραιότητα στις ομάδες τους και μετά θα ακούσουν τις υπόλοιπες προτάσεις που μπορεί να δεχθούν.