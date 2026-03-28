Η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει Χεζόνια και Λεντέι για την επόμενη σεζόν της Euroleague

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει ξεκινήσει το μεταγραφικό της σχεδιασμό για τη νέα σεζόν
Ο Λεντέι και ο Χεζόνια σε τζάμπολ από παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτιζάν το 2023/ EPA

Η Χάποελ Τελ Αβίβ μπορεί να βρίσκεται στην πέμπτη θέση της Euroleague, όμως σύμφωνα με το «sport.co.il», έχει ξεκινήσει να προετοιμάζει το ρόστερ της επόμενης σεζόν, εκφράζοντας το ενδιαφέρον της για τους Χεζόνια και Λεντέι.

Το συμβόλαιο του Ζακ Λεντέι με την Αρμάνι Μιλάνο ολοκληρώνεται τη φετινή σεζόν και αρκετές ομάδες θα ψαχτούν για την απόκτησή του. Η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι μία από αυτές έχοντας ξεκινήσει ήδη επαφές με τον μάνατζερ του Αμερικανού. 

Στο στόχαστρο της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη είναι και ο Μάριο Χεζόνια, του οποίου όμως η περίπτωση είναι αρκετά πιο δύσκολη, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029.

Η επιθυμία του Κροάτη θα παίξει μεγάλο ρόλο και το καλοκαίρι θα υπάρχουν εξελίξεις και για τη δική του περίπτωση.

