Παναθηναϊκός: Έξτρα εισιτήρια για τους φίλους των πρασίνων, χωρίς οπαδούς στο T- Center η Βαλένθια

Η Βαλένθια ενημέρωσε ότι η εκδρομή των οπαδών της στην Αθήνα ακυρώθηκε και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τους φιλάθλους ότι μετά την εξέλιξη αυτή υπάρχουν λίγα διαθέσιμα εισιτήρια για το Game 3 της Euroleague (06/05, 21:15), το οποίο είναι sold out.

Ο Παναθηναϊκός στην ανακοίνωση που εξέδωσε έκανε γνωστό ότι οι φίλοι της Βαλένθια δεν θα βρεθούν στο T- Center και κάλεσε τους φιλάθλους του να εξαντλήσουν και τα λίγα εισιτήρια που βγήκαν στην αγορά.

Οι πράσινοι είναι στο 2-0 στη σειρά των πλέι οφ κόντρα στη Βαλένθια και θέλει στο τρίτο παιχνίδι να κάνει το 3-0 και να εξασφαλίσει μία θέση στο Final Four της Euroleague.

Η ανακοίνωση των πρασίνων

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σάς ενημερώνει, πως για την sold out αναμέτρηση με την Βαλένθια την Τετάρτη (06/05, 21:15), στο Game 3 της σειράς των Playoff της EuroLeague, γίνεται εκτάκτως διαθέσιμος ένας μικρός αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων.

Ειδικότερα, λόγω της μη παρουσίας φιλάθλων της Βαλένθια στο Telekom Center Athens, θα διατεθεί συγκεκριμένος αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων στο Τμήμα 401. Το «σπίτι» μας ακόμα πιο… πράσινο για την πρόκριση στο Final Four».