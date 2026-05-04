Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους για τους τρόπους απόκτησης προτεραιότητας για τα εισιτήρια διαρκείας του νέου γηπέδου

Τα έργα στο Βοτανικό κινούνται σε γοργούς ρυθμούς και ο Παναθηναϊκός αναμένεται να μπει στο νέο του γήπεδο τη σεζόν 2027/28, με την διοίκηση των πρασίνων να βγάζει ανακοίνωση για τους τρόπους απόκτησης προτεραιότητας για διαρκείας στο νέο «σπίτι» των πρασίνων.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους ότι στις 21 Μαΐου θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της επόμενης σεζόν, όπου το «τριφύλλι» θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ.

Όσον αφορά τα διαρκείας για το νέο γήπεδο προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-26, οι οποίοι θα ανανεώσουν το εισιτήριό τους για τη σεζόν 2026-27.

Η ανακοίνωση των πρασίνων για τα εισιτήρια διαρκείας

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, θα ξεκινήσει στις 21 Μαΐου 2026, με προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-26 και θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

H 1η Φάση θα διαρκέσει έως τις 27 Μαΐου και αφορά την ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας στην ίδια θέση που είχαν στους ευρωπαϊκούς αγώνες, οι οποίοι διεξήχθησαν στο Ολυμπιακό Στάδιο, σύμφωνα με τη διαδικασία αντιστοίχισης που είχε πραγματοποιηθεί. Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι θέσεις αποδεσμεύονται και καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό.

Κάθε κάτοχος διαρκείας θα λάβει, πριν την έναρξη της διαδικασίας, προσωπικό mail με τα στοιχεία της θέσης του από τους αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο (θύρα – σειρά – κάθισμα).

Η 2η φάση θα διαρκέσει από τις 29 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου και αφορά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26 που δεν ανανέωσαν στην πρώτη φάση, δίνοντας τους τη δυνατότητα να επιλέξουν νέα θύρα και θέση.

Η 3η φάση θα ξεκινήσει στις 4 Ιουνίου και αφορά νέους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας, βάσει ασφαλώς της διαθεσιμότητας.

Σε κάθε περίπτωση, είτε αφορά κατόχους εισιτηρίου διαρκείας της σεζόν 2025-26 είτε όσους θέλουν να αγοράσουν διαρκείας τη σεζόν 2026-27 δίχως να είναι ήδη κάτοχοι, βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργής Κάρτας Μέλους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, η οποία πρέπει να εκδοθεί ή να ανανεωθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίου διαρκείας.

Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει για όλους τους φιλάθλους, συμπεριλαμβανομένων όσων επιλέγουν αγορά μέσω εξαργύρωσης PAO VISA, καθώς και όσων προχωρούν σε έκδοση εισιτηρίων διαρκείας με τιμολόγιο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση ή την ανανέωση της Κάρτας Μέλους είναι διαθέσιμες στο: https://www.pao1908.com/membership. Οι ανήλικοι εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ

Τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 σχετίζονται με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, μια και όσοι αποκτήσουν, μπαίνουν σε ειδική κατηγορία προτεραιότητας. Απόλυτη προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-26, οι οποίοι θα ανανεώσουν το εισιτήριό τους για τη σεζόν 2026-27.

Εν συνεχεία θα πάρουν σειρά προτεραιότητας οι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-27. Οι φίλαθλοι της κατηγορίας αυτής θα εξυπηρετηθούν στο νέο γήπεδο βάσει της διαθέσιμης χωρητικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση κάρτας Μέλους του Παναθηναϊκού Α.Ο. για τη σεζόν 2025-26, η οποία είναι διαθέσιμη έως και τις 31/5/2026.

Για τους ανήλικους φιλάθλους, η υποχρέωση απόκτησης Κάρτας Μέλους του Παναθηναϊκού Α.Ο. δεν ισχύει και το δικαίωμα προτεραιότητάς τους απορρέει από την κατοχή εισιτηρίου διαρκείας της σεζόν 2026-27. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Από τη συγκεκριμένη διαδικασία προτεραιοποίησης εξαιρούνται οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες 13, 14 και 7».