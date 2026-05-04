Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3: Οι κόκκινοι θριάμβευσαν στο Λονδίνο και είναι αγκαλιά με την παραμονή στην Premier League

Οι φίλαθλοι της Τσέλσι ξεκίνησαν να αποχωρούν από το γήπεδο από το 75'
Οι παίκτες της Νότιγχαμ πανηγυρίζουν το γκολ του Ζεσούς/ REUTERS/Ian Walton

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε τρομερή εμφάνιση στο Στάμφορντ Μπριτζ και κέρδισε 3-1 την Τσέλσι για την 35η αγωνιστική της Premier League και πλέον είναι στο +6 από τη Γουέστ Χαμ που υποβιβάζεται.

Ο Αβονίγι με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μπάκβα άνοιξε το σκορ για τη Νότιγχαμ Φόρεστ μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι κόκκινοι συνέχισαν δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο και κέρδισαν πέναλτι στο 15′ με τον Ιγκόρ Ζεσούς να ευστοχεί για να κάνει το 0-2 κόντρα στην κάκιστη Τσέλσι.

Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου το Στάμφορντ Μπριτζ πάγωσε με τον σοκαριστικό τραυματισμό του νεαρού Ντέρι. Ο 19χρονος μετά από σύγκρουση με τον Άμποτ κέρδισε πέναλτι, το οποίο έχασε ο Πάλμερ, με αποτέλεσμα το σκορ να παραμείνει στο 0-2 κατά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους.

Η Νότιγχαμ βρήκε και τρίτο γκολ στην αναμέτρηση, και πάλι με τον Αβινίγιο, ο οποίος σκόραρε σε κενή εστία στο 52′, μετά από πάσα του Γκιμπς-Γουάιτ. Η Τσέλσι στις καθυστερήσεις του αγώνα μείωσε σε 1-3 με καταπληκτικό ψαλιδάκι του Ζοάο Πέδρο.

Οι φίλοι των μπλε απογοητευμένοι από την εικόνα της ομάδας τους, που βρίσκεται στην 9η θέση της Premier League και είναι εκτος ευρωπαϊκών θέσεων, ξεκίνησαν να αποχωρούν από το 75ο λεπτό του αγώνα. Η Νότιγχαμ παρέμεινε στην 16η θέση και είναι στο +6 από την 18η Γουέστ Χαμ, έχοντας 42 βαθμούς.

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσες, Γκούστο, Τσαλόμπα, Ανταραμπιόγιο (46′ Κόλγουιλ), Κουκουρέγια, Λάβια (58′ Σάντος), Καϊσέδο, Πάλμερ, Φερνάντες, Ντέρι (45+9′ Ντέλαπ), Πέδρο.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Άμποτ (45+5′ Γουίλιαμς), Ζάιρ (46′ Μιλένκοβιτς), Μοράτο, Νετς, ΜάκΑτι, Ντομίνγκες (46′ Άντερσον), Γέιτς, Μπάκουα (80′ Χάτσινσον), Αβονίγι, Ζεσούς (46′ Γκιμπς-Γουάιτ)

