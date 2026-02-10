Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ο Χέιζ Ντέιβις εξετάζει πολλές προσφορές, αλλά ελπίζουμε ότι θα δεχτεί τη δική μας»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ εμφανίζεται έτοιμη να “κλείσει” τον περσινό MVP των τελικών της Euroleague, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, αλλά ο ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας, Όφερ Γιάναϊ, τόνισε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια συμφωνία.

Ο Γιάναϊ δήλωσε μάλιστα ότι ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις εξετάζει και άλλες προτάσεις ομάδων, για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να διατηρεί όμως τις ελπίδες της για την απόκτησή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός παράγοντας τόνισε τα εξής: «Το συμβόλαιο με τον Χέιζ-Ντέιβις δεν έχει υπογραφεί. Αυτό είναι ένα άλλο ψέμα που έχω δει γραμμένο. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε έναν παίκτη όπως τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στις τάξεις μας. Δεν μπορώ να μιλήσω για τις λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή εξετάζει πολλές προσφορές, αλλά ελπίζουμε ότι θα δεχτεί τη δική μας».