Ο επί χρόνια αρχηγός της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Ιγκόρ Ντενίσοφ, αλλά και της εθνικής Ρωσίας, έγινε ένας από τους λίγους Ρώσους αθλητές που παίρνουν ξεκάθαρη θέση κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο παλαίμαχος πια ποδοσφαιριστής έδωσε μεγάλη συνέντευξη στο Nobel και αναφέρθηκε στην εισβολή στα ουκρανικά εδάφη, χαρακτηρίζοντάς την “καταστροφική” και για τη χώρα του.

“Όλα όσα συμβαίνουν είναι καταστροφικά. Είναι τρομακτικά. Δεν ξέρω αν θα με βάλουν φυλακή ή αν θα με σκοτώσουν για αυτό, αλλά τα λέω όπως είναι”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιγκόρ Ντενίσοφ, ο οποίος έχει αγωνιστεί αρκετές φόρες, τόσο κόντρα σε ελληνικές ομάδες, όσο και στην Εθνική Ελλάδας, με την αντίστοιχη της Ρωσίας.

