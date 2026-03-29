Ηλιόπουλος: H AEK θα είναι πάντα πρωταγωνίστρια και θα προσπαθεί για την καθαρότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου

Το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ ΑΕΚ από την Ελασσόνα
Ο Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος στο ΑΕΚ - Τσέλιε (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Μάριος Ηλιόπουλος αγωνίστηκε στην 10η Ανάβαση Ελασσόνας, φροντίζοντας, παράλληλα, να στείλει μήνυμα στον κόσμο της ΑΕΚ, τονίζοντας ότι η Ένωση θα μάχεται πάντα για την καθαρότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ξεκαθάρισε ότι η ΑΕΚ θα συνεχίσει να παίζει ρόλο πρωταγωνιστή, προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο.

“Νομίζω ότι όταν κάνεις κάτι με πίστη, επιμονή, υπομονή, αγάπη και με άξιο το αγωνίζεσθαι, είσαι μέσα στη διαδικασία να πας σε ψηλά σκαλοπάτια.

Εύχομαι ό,τι καλύτερο και να θυμούνται και οι φίλοι μας οι ΑΕΚτζήδες που είναι παρόντες ότι η ΑΕΚ θα είναι πάντα πρωταγωνιστής, θα είναι πάντα μονομάχος και θα προσπαθεί πάντα για το καλύτερο, για την καθαρότητα και για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να είστε καλά”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ.

Αθλητικά
