Ηλιόπουλος στους παίκτες της ΑΕΚ: «Πολεμήστε και φέρτε τη νίκη στο μέρος της μητέρας γης»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος πριν την έναρξη του αγώνα μίλησε στους παίκτες της ΑΕΚ με βιντεοκλήση, για να τους δώσει το κίνητρο και την ώθηση να πάρουν το αποτέλεσμα που έψαχναν.

Αυτό έγινε, καθώς η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουσπόρ με ανατροπή και ο Μάριος Ηλιόπουλος σίγουρα έδωσε την ενέργεια που χρειαζόντουσαν οι παίκτες της ομάδας, για να γυρίσουν το παιχνίδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομιλία του Ηλιόπουλου

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα για την οικογένειά μας—μια μέρα που, με την προσπάθειά σας και το αγωνιστικό σας πνεύμα στο γήπεδο, μπορεί να γίνει ένα ορόσημο μεγάλης σημασίας. Σήμερα θα βγείτε και θα αγωνιστείτε στο Στάδιο 19 Μαΐου στη Σαμψούντα, το οποίο αποτελεί μέρος της μητέρας γης, των ριζών της ΑΕΚ και του έθνους μας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σεζόν, όλοι σας έχετε παρατηρήσει την αγάπη μου, τον σεβασμό μου και την αφοσίωσή μου σε εσάς, τον προπονητή και την ομάδα. Έτσι, ως πνευματικός πατέρας αυτής της οικογένειας—καθώς όλοι σας είστε τόσο νέοι και λογικά θα μπορούσατε να είστε γιοι μου. Μπείτε στο γήπεδο με θάρρος, επιμονή, υπομονή και πάθος.

Πολεμήστε και φέρτε τη νίκη. Θυμηθείτε τα 3 Π…. επιμονή, υπομονή και πάθος (persistence, patience, passion, η ομιλία ήταν στα αγγλικά). Εκτός από εσάς, αυτοί που το χρειάζονται είναι ο λαός της ΑΕΚ, αλλά και όλη η Ελλάδα. Μπορείτε να το κάνετε, να το κάνετε να συμβεί»