Αθλητικά

Europa League: Το πρόγραμμα στην πρεμιέρα της League Phase με τα Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια, ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ και Μίλαν – Μπενφίκα

«Αυλαία» για τη League Phase του Europa League, στην οποία συμμετέχουν φέτος για την Ελλάδα, ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ
Ολυμπιακός - ΟΦΗ
Ζέλσον εναντίον Αϊτόρ στο πρόσφατο Ολυμπιακός - ΟΦΗ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός θα κάνει πρεμιέρα σήμερα (16/09/26, 22:00, Live από το Newsit.gr) στη League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Γιαγκελόνια, αλλά η διοργάνωση περιλαμβάνει ακόμη 17 αναμετρήσεις.

Πέραν του Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια, τα “βλέμματα” συγκεντρώνει από άποψη ελληνικού ενδιαφέροντος και το αυριανό (17/09/26, 19:45, Live από το Newsit.gr) ματς του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ, αλλά το παιχνίδι που ξεχωρίζει στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, είναι αυτό ανάμεσα στη Μίλαν και την Μπενφίκα.

Δύο από τις ομάδες που θεωρούνται μεταξύ των διεκδικητών του τροπαίου, θα “μονομαχήσουν” στο Σαν Σίρο, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να θέλει να συνεχίσει το “καυτό” σερί του στο σκοράρισμα, αφού έχει πλέον 14 γκολ σε 11 αγώνες με τους “αετούς” της Λισαβόνας.

Το πρόγραμμα στην πρεμιέρα του Europa League

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

19:45 Αραράτ-Αρμενία – Σπάρτα Πράγας

19:45 Ομόνοια – Θέλτα

22:00 Μίλαν – Μπενφίκα

22:00 Λεβερκούζεν – Τσέλιε

22:00 Χάποελ Μπερ Σεβά – Ντιναμό Ζάγκρεμπ

22:00 Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια

22:00 Άντερλεχτ – Λιόν

22:00 Στουρμ Γκρατς – Ρεν

22:00 Σάντερλαντ – ΑΖ Άλκμααρ

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

19:45 ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ

19:45 Λέφσκι Σόφιας – Σάλτσμπουργκ

22:00 Μπεσίκτας – Μαρσέιγ

22:00 Σέλτικ – Φερεντσβάρος

22:00 Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν

22:00 Βικτόρια Πλζεν – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους – ΝΕΚ Ναϊμέχεν

22:00 Λίλεστρεμ – Τορενσε

22:00 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπόρνμουθ

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