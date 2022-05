Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των πανηγυρισμών της Μίλαν για την κατάκτηση του τίτλου στην Ιταλία.

Ο Σουηδός επιθετικός βοήθησε τη Μίλαν να επιστρέψει στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 11 χρόνια κι έδωσε το δικό του σόου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Όταν η αποστολή της Μίλαν επέστρεψε στο Μιλάνο, όπου και την περίμεναν 15.000 οπαδοί, προκειμένου να αποθεώσουν την ομάδα του Στέφανο Πιόλι, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πήρε τον λόγο κι είπε μία ατάκα που ξεσήκωσε τον κόσμο.

«Το Μιλάνο δεν είναι η Μίλαν, η Ιταλία είναι η Μίλαν» φώναξε χαρακτηριστικά.

