Ινφαντίνο για Ιράν: «Θέλουμε να παίξει στο Μουντιάλ»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο μίλησε στη μεξικανική τηλεόραση για την κατάσταση που επικρατεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ξεκαθαρίζοντας ότι η FIFA επιθυμεί το Ιράν να αγωνιστεί κανονικά στο Μουντιάλ.

«Το Ιράν έχει περάσει κανονικά στο γήπεδο, έχει εξασφαλίσει την πρόκριση παίζοντας, θέλουμε να είναι κανονικά στο Μουντιάλ και θα είναι», είπε ο Τζιάνι Ινφαντίνο στο «N+Univision» του Μεξικού.

Ο πρόεδρος της FIFA διαβεβαίωσε μάλιστα ότι «δεν υπάρχει plan B, ούτε plan C, ούτε plan D» από τους διοργανωτές του Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού για τη διαφοροποίηση των ομάδων που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Η Εθνική ομάδα του Ιράν έχει κληρωθεί στον όμιλο του Μουντιάλ να αγωνιστεί με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία με τα παιχνίδια του συγκεκριμένου ομίλου να διεξάγονται στις ΗΠΑ.