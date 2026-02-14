Ίντερ – Γιουβέντους 3-2: Ασταμάτητοι οι «νερατζούρι» πήραν και το ντέρμπι της Serie A

Η Ίντερ “λύγισε” στο φινάλε του αγώνα τη Γιουβέντους των 10 παικτών και πανηγύρισε με 3-2 την 6η συνεχόμενη νίκη της στην ιταλική Serie A, όπου και προελαύνει πλέον στη βαθμολογία.

Παρότι ισοφαρίστηκε δύο φορές στο ματς από τη Γιουβέντους, η Ίντερ κατάφερε να βρει και ένα τρίτο γκολ στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης, για να φθάσει σε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στη Serie A.

Οι “νερατζούρι” άνοιξαν το σκορ με αυτογκόλ του Καμπιάσο, με τον ίδιο παίκτη να ισοφαρίζει στη συνέχεια, πριν αφήσει τη “γηραιά κυρία” με 10 παίκτες ο Καλούλου με κόκκινη κάρτα στο 42′. Ακολούθησε ένα δεύτερο γκολ για την Ίντερ με τον Εσπόζιτο και η ισοφάριση του Λοκατέλι για τη Γιουβέντους με παίκτη λιγότερο.

Ο Ζιελίνσκι με ωραίο διαγώνιο σουτ στο φινάλε όμως, έκρινε την αναμέτρηση υπέρ των πρωτοπόρων της Serie A, οι οποίοι και βρέθηκαν πλέον στο +8 από τη δεύτερη Μίλαν, με ένα παιχνίδι περισσότερο.