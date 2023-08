Ο Λιονέλ Μέσι έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την καριέρα του στις ΗΠΑ, αφού πέτυχε δυο ακόμη γκολ στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 3-1 κόντρα στην Ορλάντο Σίτι για το League Cup.

Μετά τα τρία γκολ στα δύο πρώτα του παιχνίδια στις ΗΠΑ, ο Μέσι βρήκε ακόμη δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα και έφθασε τα πέντε γκολ σε τρία ματς, “εκστασιάζοντας” τους οπαδούς της Ίντερ Μαϊάμι, αλλά και ολόκληρο το MLS.

Αυτή τη φορά ο Αργεντινός σούπερ σταρ εκμεταλλεύτηκε δύο ωραίες πάσες συμπαικτών του για να “σκοτώσει” από κοντά τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ενώ άφησε και ένα πέναλτι στον Τζόσεφ Μαρτίνες, παρότι είχε τη δυνατότητα να κάνει χατ τρικ.

MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY 🤯🤯



Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.#MIAvORL | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj