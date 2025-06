Ίντερ Μαϊάμι – Πόρτο 2-1: Ο Μέσι έφερε την ανατροπή και έδωσε στην ομάδα του MLS την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Έβαλε την αριστουργηματική “πινελιά” του και έφερε τη νίκη. Ο Λιονέλ Μέσι “υπέγραψε” τη μεγάλη ανατροπή της Ίντερ Μαϊάμι και τη νίκη της με 2-1 απέναντι στην Πόρτο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων δίνοντας στην αμερικανική ομάδα ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης για τη φάση των “16”.

Η Πόρτο ήταν εκείνη που “χτύπησε” πρώτη στη «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα, με τον Σάμου να ευστοχεί στο 8’ σε πέναλτι που κέρδισε ο Ζοάο Μάριο απ’ τον Άλεν. Ο ίδιος παίκτης είχε χαμένο τετ-α-τετ στο 43’, ενώ ένα λεπτό μετά ο Βαρέλα έχασε την ευκαιρία για να κάνει το 2-0 κόντρα στην Ίντερ Μαϊάμι, όμως το πλασέ του χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Ουστάρι.

Στο δεύτερο 45λεπτο, η Ίντερ Μαϊάμι μπήκε στο γήπεδο… αγριεμένη. Στο 47’ ο Σεγκόβια με καταπληκτικό βολέ στην κίνηση από γύρισμα του Βάιγκαντ ισοφάρισε σε 1-1 κι επτά λεπτά αργότερα ο Λιονέλ Μέσι έβαλε μπροστά την ομάδα του με ένα απευθείας φάουλ… σήμα κατατεθέν του και της έδωσε τη νίκη.

53′ ARE YOU NOT ENTERTAINED?



Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto!



Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/KvshKKFrrY