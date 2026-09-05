Κάταγμα κνήμης ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και πλήγμα στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε σοκ, μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός στάθηκε άτυχος στην αναμέτρηση στην έδρα του Βόλου (1-1), σε σύγκρουση που είχε με τον Μάριο Σιαμπάνη αποχωρώντας με φορείο και φεύγοντας απευθείας για το νοσοκομείο.

Εξ αρχής, η εντύπωση που δόθηκε στους πάντες απο τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο, ήταν ότι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέστη κάτι σοβαρό. τα πρώτα νέα που προκύπτουν δεν είναι καλά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο επιθετικός του Ολυμπιακού έχει υποστεί κάταγμα κνήμης.

Ο Ελ Κααμπί αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Κυριακή (06.09.2026). Στη συνέχεια θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα για το ακριβές διάστημα της απουσίας του. Χωρίς ακόμη να είναι γνωστό το διάστημα της απουσίας του, σε τέτοιου είδους τραυματισμούς, η αποκατάσταση είναι μακρά και διαρκεί τουλάχιστον 6-7 μήνες.

Βάσει των κανονισμών της UEFA, ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα για μία αλλαγή στη λίστα λόγω μακροχρόνιου τραυματισμού, μέχρι την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ωστόσο, ο παίκτης που θα μπει στη λίστα θα πρέπει να έχει πάρει μετεγγραφή πριν την προθεσμία των δηλώσεων, κάτι που σημαίνει πως ακόμα και φορ να αποκτήσουν δεν μπορούν να τον βάλουν στη θέση του Ελ Κααμπί. Οι Πειραιώτες έχουν κάθε δικαίωμα να βάλουν στη θέση του έναν εκ των Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ή Κλέιτον, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ρόστερ της ομάδας.