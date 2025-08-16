Ίντερ – Ολυμπιακός: Πρόβα τζενεράλε για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Το τελευταίο του φιλικό προετοιμασίας, πριν την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν, δίνει το βράδυ του Σαββάτου ο Ολυμπιακός (21:30 COSMOTE SPORT 1 HD) στο Μπάρι της Ιταλίας, απέναντι στη Ίντερ.

Λίγα 24ωρα μετά το φιλικό κόντρα στη Νάπολι (ήττα με 2-1), ο Ολυμπιακός δίνει ένα ακόμη ματς… επιπέδου Champions League, προκειμένου να τεστάρει τις δυνάμεις του, απέναντι στην Ίντερ, τη φιναλίστ του περσινού τελικού του Champions League.

Θυμίζουμε ότι κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, ο Ολυμπιακός είχε τη μοναδική του ήττα στα φετινά ματς προετοιμασίας (έξι νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα ο ερυθρόλευκος απολογισμός).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε πως έμεινε σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένος και η ομάδα του, στο φιλικό με τη Νάπολι και ότι αναμένεται να είναι έτοιμη στην πρεμιέρα της Super League. Απόψε, πάντως, αναμένεται να αλλάξει όλη την ενδεκάδα των Πειραιωτών και θα δώσει την ευκαιρία και στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του να πάρουν χρόνο συμμετοχής σε ένα μεγάλο ματς.

Απ’ την άλλη, η Ίντερ μπαίνει σε μια σεζόν με πολλές αλλαγές. Η ση,αντικότερη έγινε στον πάγκο της, με τον Σιμόνε Ιντζάγκι να αποχωρεί και τον Κρίστιαν Κίβου να τον διαδέχεται. Ιδιαίτερες αποχωρήσεις δεν υπήρξαν στο ρόστερ, πλην των Κορέα και Αρναούτοβιτς, ενώ οι “νερατζούρι” απέκτησαν τους Λουίς Ενρίκε, Μπονί, Σούσιτς και Ζαλέφσκι. Ο Ρουμάνος κόουτς αναμένεται να κατεβάσει μια “δυνατή’ ενδεκάδα, ενόψει της έναρξης της Serie A.

Οι πιθανές συνθέσεις:

Ίντερ: Ζόμερ – Μπίσεκ, Ατσέρμπι, Μπαστόνι – Ντάμφρις, Μπαρέλα, Τσαλχάνογλου, Ενρίκε, Ντιμάρκο – Λαουτάρο, Τιράμ.

Ολυμπιακός: Τζολάκης – Κοστίνια, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Μπρούνο – Γκαρθία, Μουζακίτης – Στρεφέτσα, Γιαζίτσι, Καμπελά – Γιάρεμτσουκ.