Ηρακλής – Καρδίτσα 93-73: Άνετη νίκη με ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο για τον «γηραιό»

Ο Ηρακλής πήρε σημαντική νίκη με 93-73 κόντρα στην Καρδίτσα εντός έδρας για την 17η αγωνιστική της GBL με τον Μωραΐτη και τον Ντέιβις να είναι οι ηγέτες των γηπεδούχων.

Στο δεύτερο μέρος ο Ηρακλής πάτησε γκάζι και κατάφερε νε κερδίσει με 20 πόντους διαφορά, ενώ το πρώτο ημίχρονο είχε ολοκληρωθεί ισόπαλο και τίποτα δεν έδειχνε ότι οι Θεσσαλονικείς θα ξεπερνούσαν τόσο ευκολα το εμπόδιο της Καρδίτσας.

Ο Μωραΐτης ήταν συγκλονιστικός για την ομάδα του, αφού με 16 πόντους και 10 ασίστ σημείωσε double double, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ. Ο Ντέιβις ήταν πρώτος σκόρερ των νικητών με 20 πόντους.

Για την Καρδίτσα ξεχώρισε όπως πάντα ο Τζέφερσον, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 27 πόντους. Ο Φαντεμπέρκ ακολούθησε στο σκοράρισμα με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Ο «γηραιός» είναι στην 6η θέση της GBL με ρεκόρ 7-8, ενώ η Καρδίτσα είναι στην 9η θέση με ρεκόρ 4-12.

ΤΑ ΔΕΚΆΛΕΠΤΑ: 17-22, 38-38, 59-52, 93-73

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 15 (6/10 δίποντα, 3/6 βολές), Φόρμαν, Σμιθ 8 (2/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/6 βολές), Μωραϊτης 16 (3/3 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 4/6 βολές), Έλντερ-Ντέιβις 20 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές), Στρονγκ 4 (2/6 δίποντα), Τσιακμάς 8 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολές), Γουέαρ 12 (5/6 δίποντα, 2/5 βολές), Καμπουρίδης 3 (1/2 τρίποντα), Χριστίδης, Σύλας 7 (2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντα), Γιαννίκος.

KΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Μπ.Τζέφερσον 27 (3/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 9/9 βολές), Κασελάκης 9 (3/7 δίποντα, 3/3 βολές), Καμπερίδης, Ουάσινγκτον 5 (1/1 δίποντα, 3/4 βολές), Ντ.Τζέφερσον 14 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), Εστράντα 2 (1/4 δίποντα), Χόρχλερ 2 (1/3 δίποντα), Λιάπης, Πουλιανίτης, Δίπλαρος 5 (1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Καμαριανός 5 (1/1 δίποντα, 1/1 τρίποντα), Μάντσεν 4 (4/4 βολές).