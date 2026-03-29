Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: «Άλωσε» το Ιβανώφειο έχοντας διαιτητικά παράπονα και έμεινε ζωντανό για την παραμονή στη GBL

Βαθμολογική ανάσα για το Μαρούσι. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου πέρασε νικηφόρα από το Ιβανώφειο με το εντυπωσιακό 91-73 επί του Ηρακλή, κάνοντας σημαντικό βήμα για την παραμονή στη GBL!

Πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο κι έχοντας συνολικά τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι πήρε μια πολύ σημαντική νίκη. Η αθηναϊκή ομάδα έφτασε στην πέμπτη φετινή της νίκη, ανέβασε το ρεκόρ της στο 5-7 και έχει μια νίκη παραπάνω από τον Πανιώνιο -που έχει παιχνίδι λιγότερο.

Ο Ηρακλής από την άλλη, με ρεκόρ 8-13, ισοβαθμεί με τη Μύκονο και βρίσκεται οριακά στην οκτάδα.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς μετά το πρώτο δεκάλεπτο έδειξε σημάδια… κατάρρευσης, πληρώνοντας τα πολύ άσχημα ποσοστά εντός πεδιάς αλλά και τα πάρα πολλά λάθη – συνολικά 17.

Ο Φάντερμπερκ πάλευε μόνος – έκανε double-double με 16 πόντους κι 11 ριμπάουντ – ενώ ο Τζάστιν Πάρκερ Έντλερ-Ντέιβις «ξύπνησε» αργά, όταν το Μαρούσι είχε «καπαρώσει» τη νίκη.

Οι φιλοξενούμενοι του Ηλία Παπαθεοδώρου είχαν σε φοβερή ημέρα τους Γουόκερ και Περάντες που πέτυχαν 20 και 17 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 47-48, 59-69, 72-91

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 16 (1), Στρονγκ, Μωραΐτης 5, Γουέρ 6, Έντλερ-Ντέιβις 15 (2), Ντάρκο-Κέλι 3 (1), Σμιθ 12, Τσιακμάς 6 (2), Καμπουρίδης 7 (1), Σίλας 2, Γιαννίκος, Κομνιανίδης.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Πάπας 2, Γουόκερ 20 (3), Ρέινολντς 8 (2), Σάλας 9, ΝτεΣόουζα 11, Καρακώστας, Τουλιάτος, Χατζηδάκης 4, Καλαϊτζάκης 5 (1), Γουίλιαμς 15, Περάντες 17 (2).

«Τι άλλο θα κάνετε βρε για να υποβιβάσετε μια ομάδα;»

Να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, στο οποίο η ομάδα των βορείων προαστίων πήγε με προβάδισμα 48-47, οι άνθρωποι των φιλοξενούμενων είχαν πολύ μεγάλα παράπονα από τη διαιτησία, και κυρίως από τη μεγάλη διαφορά στις εκτελεσμένες βολές (27-6 υπέρ του Ηρακλή).

Πέρα από τον Ηλία Παπαθεοδώρου, που άφησε αιχμές στην κάμερα της ΕΡΤ, θέση πήρε μέσω δήλωσης και ο ιδιοκτήτης του Αμαρουσίου, Δήμος Στασινόπουλος, ο οποίος άφησε με παρέμβασή του να εννοηθεί πως υπάρχει μεθοδευμένη προσπάθεια ώστε να υποβιβαστούν οι «κιτρινόμαυροι».

«Τι άλλο θα κάνετε βρε για να υποβιβάσετε μια ομάδα; Βολές 27-6 στο ημίχρονο… Συνεχίζετε το έργο που έχετε ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν. Πλέον δεν εξοργιζόμαστε αλλά γελάμε μαζί σας.

Γιατί εσείς μπορεί να πετύχετε τον μικροπρεπή στόχο σας αλλά εμείς θα πετύχουμε τον μεγάλο. Και τότε το ελληνικό μπάσκετ θα αναπνεύσει! Κύριε Βρούτση, κύριοι εισαγγελείς, ανοίξτε ΕΡΤ να θαυμάσετε πώς οραματίζονται την ισονομία», ανέφερε αναλυτικά.