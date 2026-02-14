Ηρακλής – Ολυμπιακός 70-95: Ο Εβάν Φουρνιέ υπέγραψε το διπλό με 32 πόντους

Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα και από το Ιβανώφειο, επικρατώντας του Ηρακλή με 95-70 για την 19η αγωνιστική της Greek Basketball League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 32 πόντους.

Ο αφηνιασμένος Γάλλος γκαρντ σημείωσε 32 πόντους που συνιστούν προσωπικό ρεκόρ με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις. Συγκεκριμένα. ο Εβάν Φουρνι είχε 9/11 δίποντα, 4/10 τρίποντα και 2/2 βολές, παίζοντας και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που ήταν τραυματίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Σάσα Βεζένκοβ (21 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και Άλεκ Πίτερς (19 πόντοι), την ώρα που ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχώρησε από το παιχνίδι στο 30′ με ενοχλήσεις στο γόνατο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το 18/18 (9-0 εντός και 9-0 εκτός έδρας) στο πρωτάθλημα, ενώ ο Γηραιός έπεσε στο 7-10 (5-4 εντός και 3-4 εκτός).

Αμφότερες οι ομάδες θα βρεθούν στο το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-23, 36-42, 56-74, 70-95.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Ραίτ-Φόρμαν, Σμιθ 13 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 λάθη), Μωραΐτης 3 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουέρ 5 (5 ριμπάουντ), Έλντερ-Ντέιβις 17 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Φάντερμπεκ 14 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Στρονγκ 6 (6 ασίστ, 3 λάθη), Τσιακμάς 10 (2/6 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Χρηστίδης 2, Σίλλας (0/4 σουτ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 6 (1/1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Βεζένκοβ 21 (2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Παπανικολάου 3 (1), Μιλουτίνοβ (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Φουρνιέ 32 (9/11 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Γουόρντ (0/4 σουτ, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο), Νετζήπογλου 9 (1), Πίτερς 19 (4/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ), Χολ 5 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Τα ομαδικά στατιστικά του Ηρακλή: 19/32 δίποντα, 7/28 τρίποντα, 11/15 βολές, 30 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 9 επιθετικά), 16 ασίστ, 13 λάθη, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 25/44 δίποντα, 12/27 τρίποντα, 9/11 βολές, 41 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 13 επιθετικά), 19 ασίστ, 8 λάθη, 9 κλεψίματα, 2 μπλοκ.