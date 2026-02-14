Αθλητικά

Ηρακλής – Ολυμπιακός: Επικό πανό στο Ιβανώφειο από τους οπαδούς των γηπεδούχων, κάλυψε ολόκληρο το πέταλο

Για μια ακόμα φορά, οι οπαδοί του Ηρακλή έδειξαν ότι έχουν απίστευτο χιούμορ


Με ένα συγκλονιστικό και τεράστιο πανό, οι οπαδοί του Ηρακλή σκέπασαν όλο το πέταλο στο Ιβανώφειο, στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (16:00), για την 19η αγωνιστική της GBL.

Με το χαρακτηριστικό «Ερχόμαστε σε λίγο», οι φίλοι του Ηρακλή ενημέρωσαν ότι η συγκεκριμένη εξέδρα θα γέμιζε μετά από λίγο, μιας και σχεδόν την ίδια στιγμή, η ποδοσφαιρική ομάδα του Γηραιού είχε αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης Β’ στο Καυτανζόγλειο (έκανε σέντρα στις 15:00).

Το «Ιβανώφειο» παντως θα είναι κατάμεστο -έστω και στη συνέχεια του αγώνα- καθώς οι φίλοι του Ηρακλή εξάντλησαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης μέσα σε λίγες ώρες!

