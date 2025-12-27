Ηρακλής – Πανιώνιος 80-66: Διέλυσε τους «κυανέρυθρους» μέσα στο Ιβανώφειο, παραιτήθηκε ο Ζούρος

Ο Πανιώνιος ήταν αποκαρδιωτικός στην έδρα του Ηρακλή και ο Γηραιός τον “ποδοπάτησε” με 80-66, για την 12η αγωνιστική της GBL, ένα αποτέλεσμα που έφερε εξελίξεις στον πάγκο των “κυανέρυθρων”, με την προπονητή Ηλία Ζούρο να υποβάλει την παραίτησή του.

Ο Ηρακλής έφτασε έτσι στην πέμπτη νίκη του στη φετινή GBL (5-6), κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του για το 2025. Στο 1-11 έπεσε το ρεκόρ του Πανιωνίου, που καλείται να βρει νέο προπονητή.

Στις καθιερωμένες δηλώσεις των προπονητών στην ΕΡΤ αμέσως μετά το τέλος των αγώνων, ο Ηλίας Ζούρους υπέβαλε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Νέας Σμύρνης.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς πραγματοποίησε εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο, όταν με επιμέρους σκορ 28-10 ξέφυγε πολύ από τους Νεοσμυρνιώτες που απλά στο φινάλε περιόρισαν την έκταση της ήττας. Κορυφαίοι για τον Ηρακλή, που είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν που σταμάτησε στους 21 (με 3/5διπ, 3/7τριπ και 6/6 βολές αλλά και 7 ριμπάουντ).

Από το σύνολο του Ηλία Ζούρου, που παραμένει καθηλωμένο στην τελευταία θέση, Νέιτ Γουότσον (5/9διπ και 5/8 βολές) και Γιώργος Τσαλμπούρης (4/8διπ, 2/6τριπ και 1/3 βολές αλλά και 9 ριμπάουντ) – από 15 πόντους – προσπάθησαν περισσότερο, αλλά όταν είχαν όλα κριθεί.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 48-22, 67-42, 80-66