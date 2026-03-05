Αλλαγή στάσης από την Εθνική γυναικών του Ιράν: Από τη σιωπή πέρασαν στον στρατιωτικό χαιρετισμό

Η Εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν σε μία δύσκολη χρονικά περίοδο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αγωνίζονται για το Κύπελλο Ασίας και ήδη από το πρώτο παιχνίδι είχε γίνει μεγάλη κουβέντα για την στάση τους στον Εθνικό ύμνο.

Στην πρώτη αναμέτρηση της διοργάνωσης η Εθνική γυναικών του Ιράν είχε μείνει σιωπηλή και ακίνητη κατά την ανάκρουση του ύμνου της χώρας, μία πράξη που είχε ερμηνευτεί ως διαμαρτυρία ή πένθος.

Η ομάδα γυναικών του Ιράν στο δεύτερο παιχνίδι του θεσμού με αντίπαλο την Αυστραλία, άλλαξαν πλήρως την στάση τους την ώρα του Εθνικού ύμνου. Οι Ιρανές έψαλλαν και χαιρέτησαν στρατιωτικά, όσο έπαιζε στα μεγάφωνα η μελωδία του ύμνου της χώρας.

Η μεταστροφή τους προκάλεσε πολλές αντιδράσεις εντός και εκτός γηπέδου, αφού πολλοί διαδηλωτές τις χαρακτήρισαν «ομήρους του καθεστώτος».

Οι παίκτριες δηλώνουν ανήσυχες για την κατάσταση στη χώρα τους, με τις διακοπές στο διαδίκτυο να δυσκολεύουν την επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Η ομοσπονδιακή προπονήτρια, Μαριζιέ Τζαφαρί, τόνισε ότι η ομάδα προσπαθεί να παραμείνει συγκεντρωμένη στη διοργάνωση, παρά το χάος που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Military salute by members of Iran’s women’s national football team before the match against Australia in the Asian Cup#Iran https://t.co/AgmwS3q7Qe — Syed Ahmed (@TheCaratGuy) March 5, 2026

Για την ιστορία η Εθνική ομάδα της Αυστραλίας ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Ιράν νικώντας 4-0.