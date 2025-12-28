Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν 0-1: Πήρε σπουδαία νίκη στο Copa Africa με αυτογκόλ

Την πρώτη νίκη της στο φετινό Copa Africa πανηγύρισε το Σουδάν, που επικράτησε 1-0 της Ισημερινής Γουινέας για τη 2η αγωνιστική του 5ου ομίλου της διοργάνωσης, σε ματς που έγινε στην Καζαμπλάνκα.

Το Σουδάν πήρε τους πρώτους του βαθμούς στον όμιλο του Copa Africa από ένα… δώρο της Γουινέας. Το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήρθε στο 74′ με το αυτογκόλ του Κόκο μετά από εκτέλεση φάουλ των τυπικά φιλοξενούμενων.

Μέχρι εκείνο το σημείο, η Ισημερινή Γουινέα είχε το… πάνω χέρι στην αναμέτρηση, με φάσεις στα αντίπαλα καρέ. Μάλιστα, στις καθυστερήσεις είχε δύο καλές στιγμές για την ισοφάριση.

Το Σουδάν άντεξε και – με τη βοήθεια και της τύχης- έφτασε τους 3 βαθμούς στον 5ο όμιλο του Copa Africa, την στιγμή που η Ισημερινή Γουινέα παρέμεινε χωρίς πόντο, μετά από δυο αγωνιστικές.