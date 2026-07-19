Ισπανία – Αργεντινή: Αυτές είναι οι ενδεκάδες του τελικού του Μουντιάλ

Ισπανία και Αργεντινή θα “μονομαχήσουν” στον Νιού Τζέρσεϊ, με στόχο να κατακτήσουν το Μουντιάλ του 2026 και να πάρουν τον τίτλο της κορυφαίας εθνικής ομάδας στον κόσμο.

Λουίς ντε λα Φουέντε και Λιονέλ Σκαλόνι έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες με τις οποίες Ισπανία και Αργεντινή θα ξεκινήσουν στον μεγάλο αγώνα που θα γίνει στο “Metlife Stadium” και που τις αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

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Ο Λιονέλ Σκαλόνι επαναφέρει στην αρχική ενδεκάδα της Αργεντινής τον Ντε Πολ, ο οποίος δεν ξεκίνησε βασικός στον ημιτελικό με την Αγγλία. Απ’ την άλλη, ο ντε λα Φουέντε επέλεξε τον κορμό των παικτών που έφτασε την Ισπανία έως τον τελικό του Μουντιάλ.

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ

Αργεντινή: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες